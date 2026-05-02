L’Assemblea dei Soci di Gestioni Municipali SpA, società a capitale pubblico, di proprietà del Comune di Diano Marina, ha approvato nei giorni scorsi il bilancio consuntivo 2025 con un utile al netto delle imposte di 261.660,64 Euro, portando il patrimonio netto della società a 1.713.498 Euro (capitale sociale di 180.000 Euro e riserve di utili accantonati per 1.533.498 Euro). Il risultato del 2025 è secondo solo a quello del 2024, che si era chiuso con un utile di 339.229 Euro.

All’Assemblea – oltre al Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, in rappresentanza del Socio Unico – erano presenti l’Amministratore Unico di Gestioni Municipali Spa, Dott. Antonino Germanotta, il Dott. Franco Grieco, Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Andrea Pira, Sindaco Effettivo, la Dott. Simona Pellegrino, Sindaco Effettivo, il Revisore Rag. Paolo Bottino e il commercialista Dott. Marco Calcagno.

Massima soddisfazione da parte dell’Amministratore Unico e del Sindaco Cristiano Za Garibaldi, il quale ha così commentato: “Anche sotto la nuova gestione di Antonino Germanotta GM continua a dimostrarsi in grado di produrre utili importanti per la nostra Comunità, offrendo servizi di alta qualità. Voglio ringraziare tutti coloro che lavorano in GM, in tutti i settori, è un grande lavoro di squadra. Adesso ci dobbiamo predisporre per affrontare il futuro nella maniera migliore, speriamo che presto si possa dare un giusto riconoscimento all’Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, secondo il percorso di valutazione che abbiamo avviato nei giorni scorsi, alla luce delle recenti novità normative della Corte dei Conti”.

Gestioni Municipali SpA è una società a capitale pubblico, di proprietà del Comune di Diano Marina, incaricata di svolgere alcuni compiti operativi con lo scopo di velocizzare le procedure e restituire alla collettività impianti a norma, servizi collaudati e una gestione economicamente corretta e finanziariamente positiva. Si avvale della collaborazione di dipendenti diretti, in parte a tempo indeterminato e in parte determinato, e di società e professionisti esterni, a seconda delle necessità. La gestione della società è affidata ad un Amministratore Unico, nominato dal Sindaco di Diano Marina.

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