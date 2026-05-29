Grave incidente stradale nelle scorse ore. Un ragazzo classe 2005, alla guida della propria vettura, è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo dopo il violento impatto. Per garantirgli cure tempestive è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza, che lo ha trasferito d’urgenza al “Santi Antonio e Biagio”.

Grave incidente stradale nelle scorse ore nel territorio di Castelnuovo Scrivia. Un evento drammatico che ha visto purtroppo coinvolto un giovanissimo automobilista di soli 20 anni (classe 2005).

Secondo la precisa ricostruzione diramata dalla centrale operativa del 118, il giovane si trovava alla guida della propria macchina quando, per dinamiche in fase di esatto accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo per scontrarsi violentemente contro un albero.

A seguito del tremendo e rovinoso impatto, il ventenne è rimasto drammaticamente incastrato nel mezzo, bloccato all’interno delle lamiere dell’abitacolo. La macchina dei soccorsi si è attivata con la massima tempestività: valutata l’estrema delicatezza e la criticità della situazione, il personale sanitario ha richiesto immediatamente l’intervento dell’elisoccorso per garantire al ferito l’assistenza più rapida e specializzata possibile.

Il ragazzo è stato quindi affidato alle cure dell’équipe medica dell’eliambulanza e trasportato in volo d’urgenza all’Ospedale “Santi Antonio e Biagio” di Alessandria. L’arrivo presso il nosocomio del capoluogo provinciale è avvenuto in codice rosso, a conferma dell’assoluta gravità dell’accaduto e del quadro clinico critico causato dal violento schianto. Il giovane è in prognosi riservata.