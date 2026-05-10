Mercoledì 13 maggio alle ore 11.00, presso l’Aula Magna “Mons. Del Monte” dell’Istituto Santachiara in piazzetta Gambara a Tortona, si terrà l’incontro dal titolo “Rispetta i tuoi confini: prevenire la violenza psicologica tra i giovani” appuntamento del mese di maggio nell’ambito di “12×12 Donne” l’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione, informazione e prevenzione sui temi legati al mondo femminile e al contrasto della violenza di genere.

L’evento vedrà l’intervento della psicologa Cristina Pirulli, che guiderà una riflessione rivolta in particolare alle nuove generazioni, affrontando il tema della violenza psicologica nelle relazioni e fornendo strumenti utili per riconoscerla e prevenirla.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “12×12 Donne”, promosso dal Comune di Tortona con il patrocinio della Provincia di Alessandria e della Commissione Regionale Pari Opportunità, che attraverso un calendario di appuntamenti durante l’anno intende sensibilizzare la comunità su tematiche fondamentali come il rispetto, la parità di genere e la tutela dei diritti.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita per gli studenti e la cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere una cultura basata sul rispetto reciproco e sulla consapevolezza emotiva.

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