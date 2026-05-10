Il concorso “Diventiamo cittadini europei 2026-2027”, bandito dalla Consulta Europea e dal Consiglio Regionale Piemonte, ha avuto quest’anno come protagonista per il Liceo Peano un gruppo di tre studentesse, Giorgia Bonanno della classe 5B Scientifico, Angelica Vaccari e Rebecca Marino della classe 3A Linguistico. Il gruppo, accompagnato dalla professoressa Simona Merlino, ha partecipato a un viaggio premio con meta la città di Strasburgo, in Francia. Si tratta di una città ricca di cultura, storia e bellezza, caratterizzata da edifici storici, quartieri suggestivi e un forte valore simbolico per l’Europa.

L’esperienza è stata pensata per promuovere tra gli studenti l’identità europea e ampliare la conoscenza dei diritti legati alla cittadinanza dell’Unione. Il gruppo era composto da trenta studenti provenienti da sette istituti superiori piemontesi, uniti dall’opportunità di vivere un’esperienza formativa unica.

Siamo partiti da Torino il 27 aprile e siamo rientrati il 30. Le giornate di andata e ritorno sono state dedicate al viaggio, durato circa otto ore, mentre le attività si sono concentrate nei giorni centrali dello stage.

Il momento più significativo è stato senza dubbio la visita al Parlamento Europeo, sede ufficiale dell’unica istituzione dell’Unione Europea eletta direttamente dai cittadini. Dopo aver visitato l’edificio, abbiamo partecipato a un’attività formativa: divisi in gruppi, ci sono stati assegnati diversi ruoli legati alla Commissione Europea, che rappresenta gli interessi dell’UE, propone nuove leggi e vigila sul rispetto dei trattati.

L’attività si è trasformata in un vero e proprio dibattito: ogni gruppo ha esposto le proprie idee e discusso quelle degli altri, confrontandosi su temi concreti. Al termine del lavoro abbiamo approvato una proposta di legge che prevedeva l’offerta di internet gratuito per tutti i cittadini europei e l’obbligo di dichiarare la propria identità online.

A rendere ancora più significativa la visita è stato l’incontro con alcuni membri del Parlamento, che hanno condiviso con noi il loro percorso e la loro esperienza all’interno delle istituzioni europee, offrendoci uno sguardo diretto sul lavoro quotidiano svolto a Strasburgo. Tra questi erano presenti gli onorevoli Irene Tinagli, Giovanni Crosetto, Isabella Tovaglieri, Benedetta Scuderi, Letizia Moratti e Brando Benifei.

Nel pomeriggio dello stesso giorno abbiamo visitato la Passerelle des Deux Rives, il ponte pedonale che collega Strasburgo alla città tedesca di Kehl. Qui abbiamo passeggiato attraversando simbolicamente il confine tra Francia e Germania, vivendo concretamente il significato di un’Europa senza barriere.

Il terzo giorno è stato dedicato alla storia e alla cultura. Abbiamo visitato il Memoriale Alsazia-Mosella, che racconta le vicende della regione durante la Seconda Guerra Mondiale, quando fu annessa alla Germania. Le ricostruzioni realistiche, accompagnate da audio e immagini, hanno reso la visita particolarmente intensa e immersiva.

Successivamente abbiamo visitato il centro storico di Strasburgo con la Chiesa di Saint-Thomas, importante esempio di architettura protestante e in seguito la Cattedrale di Notre-Dame, uno dei simboli della città, ricca di statue, vetrate e opere artistiche. Tra gli elementi più affascinanti spicca l’orologio astronomico, capace di indicare non solo l’ora ma anche il giorno dell’anno e la data della Pasqua, oltre a presentare rappresentazioni simboliche come la nascita di Afrodite e il Giudizio Universale. Dopo la visita, abbiamo avuto del tempo libero per esplorare la città e scoprirne le bellezze in autonomia.

Nel complesso, questo viaggio si è rivelato un’importante occasione di crescita. Ci ha permesso di comprendere meglio il ruolo delle istituzioni europee e il lavoro delle persone che ci rappresentano, contribuendo ogni giorno a costruire un’Europa fondata su pace, libertà e cooperazione. Allo stesso tempo, è stata un’esperienza di condivisione che ci ha dato la possibilità di conoscere nuove persone e creare nuove amicizie, rendendo il viaggio ancora più significativo.

Giorgia Bonanno 5BS – Angelica Vaccari 3AL