Nel pomeriggio del 2 giugno saranno consegnati i diplomi dell’Ordine al Merito a due figure femminili di spicco della nostra città: la dottoressa Cristina Montagnoli e l’imprenditrice Tiziana Prato. In mattinata, nel capoluogo, si terranno le cerimonie interforze per l’80° anniversario della Repubblica.

La città di Tortona si prepara a vivere un 2 Giugno da assoluta protagonista. In occasione delle imminenti celebrazioni per l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, la Prefettura di Alessandria conferirà infatti le prestigiose Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) a due figure femminili di primissimo piano del nostro territorio.

A ricevere il prestigioso diploma, a partire dalle ore 18.00 presso la sede della Prefettura, saranno la dottoressa Cristina Montagnoli (insignita del titolo di Cavaliere), preside e Direttore generale O.D.P.F. Istituto Alberghiero “Santachiara” di Tortona – Area Piemonte, nonché Consigliere di Amministrazione dell’Opera diocesana di Tortona; e la dottoressa Tiziana Prato (insignita del titolo di Ufficiale), nota imprenditrice alla guida di un’importante fabbrica di macchine agricole a Tortona, oltre che rinomata pittrice.

Due riconoscimenti che riempiono di orgoglio l’intera comunità tortonese, assegnati per premiare cittadini che si sono distinti a vario titolo nel campo dell’economia, nelle attività a fini sociali, filantropici ed umanitari, o per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Oltre alle due eccellenze di Tortona, durante la cerimonia pomeridiana verranno consegnati i diplomi anche agli altri cittadini residenti nella provincia di Alessandria. Riceveranno il titolo di Cavaliere gli alessandrini Mar. Capo Dott. Raffaele Abate, Sig. Alfonso Capilli, Brig. Alessandro Debandi, Prof. Guido Lingua, Lgt. C.S. Mauro Meucci e Dr.ssa Marina Picollo. Onorificenze anche per il Dr. Aristide Rodiani (Acqui Terme), per il Rag. Massimo Tartara (Frascaro), per il Sig. Mauro Garbarino (Spigno Monferrato) e per il Lgt. C.S. Dr. Franco Raffa (Villalvernia). Il titolo di Commendatore andrà invece al Prof. Francesco Zanini di Casal Cermelli.

Il conferimento delle onorificenze rappresenterà il momento conclusivo di una giornata che si aprirà ufficialmente alle ore 09.30 ad Alessandria. In Corso Crimea, davanti al Monumento ai Caduti, si svolgeranno le cerimonie organizzate dalla Prefettura, dal Comando Provinciale dei Carabinieri, dalla Provincia e dal Comune.

Il programma istituzionale prevede la suggestiva cerimonia dell’Alzabandiera, la commemorazione dei caduti con la deposizione di una corona d’alloro e lo schieramento di un Reparto Interforze. Saranno presenti i gonfaloni della Provincia, del Comune di Alessandria e della Regione Piemonte, oltre ai labari del Nastro Azzurro e delle Associazioni combattentistiche e d’arma. A suggellare il momento sarà la lettura del Messaggio ufficiale del Capo dello Stato da parte del Prefetto.