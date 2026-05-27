Il Comune investe oltre 54mila euro, grazie anche a un bando regionale, per installare nove nuovi dispositivi ad alta definizione. La rete cittadina coprirà ora sia il centro che le periferie, affiancando i lettori di targhe attivi ai varchi d’accesso. Uno strumento diventato cruciale per le indagini di Polizia Locale e Carabinieri.

Diano Marina rafforza le sue difese e punta forte sulla tecnologia per garantire la tranquillità di residenti e turisti. L’Amministrazione comunale ha infatti annunciato un importante ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino, con l’installazione di ulteriori nove telecamere posizionate in punti ritenuti nevralgici. I nuovi apparecchi garantiranno diciotto nuove inquadrature complessive, andando a coprire in modo capillare sia le vie del centro che le aree maggiormente periferiche.

Con questo nuovo innesto tecnologico, il sistema di controllo del Comune arriva a superare la quota di cento inquadrature totali. Una rete visiva massiccia che lavora in perfetta sinergia con i sistemi di rilevamento delle targhe già operativi in tutti i varchi di accesso a Diano Marina, creando di fatto un filtro preventivo e stringente per chiunque transiti sul territorio cittadino.

L’infrastruttura, dotata di telecamere ad alta definizione, è stata affidata per la parte manutentiva alla ditta Tecno World 2 S.R.L. di Albenga, che ne garantirà il funzionamento costante e ottimale. L’efficacia di questo “Grande Fratello” cittadino è ormai ampiamente riconosciuta: i filmati vengono infatti utilizzati puntualmente dalla Polizia Locale e dai Carabinieri come supporto fondamentale per le attività di indagine, rivelandosi spesso decisivi per la risoluzione degli illeciti e il contrasto alla criminalità.

A sottolineare la portata dell’operazione è il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi: “l’ampliamento del nostro sistema di videosorveglianza rappresenta un investimento fondamentale per la tranquillità dei nostri cittadini e dei visitatori. La sicurezza è una priorità assoluta per la nostra amministrazione, e siamo convinti che queste nuove tecnologie ci permetteranno di essere ancora più efficaci nella prevenzione e nel contrasto della criminalità”.

Un concetto ribadito a chiare lettere anche dal Comandante della Polizia Locale, il quale ha spiegato come questi occhi elettronici siano diventati oggigiorno strumenti del tutto imprescindibili per la gestione della sicurezza urbana, rivelandosi preziosi tanto nella fase di prevenzione quanto in quella di pura repressione dei reati.

L’operazione di potenziamento ha richiesto un investimento complessivo di 54.141,16 euro. Una cifra importante, che è stato possibile sostenere anche grazie al fatto che il Comune è riuscito ad accedere a un apposito finanziamento regionale, dimostrando l’efficacia della sinergia tra enti locali e Regione per la tutela del bene comune.