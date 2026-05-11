È stata inaugurata questa mattina, lunedì 11 maggio 2026, nei giardini antistanti l’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, la scultura “Nike alata a sconfitta del Covid”, opera dell’artista Giovanni Saldì dedicata alla memoria delle vittime della pandemia da SARS-CoV-2 e al personale sanitario impegnato durante l’emergenza sanitaria.

Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Casale Monferrato Emanuele Capra, l’On. Enzo Amich l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi, insieme a rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario e della cittadinanza.

L’opera, collocata in uno spazio simbolicamente legato ai luoghi che hanno rappresentato il cuore dell’emergenza sanitaria sul territorio, vuole rendere omaggio a chi ha affrontato con dedizione e sacrificio gli anni della pandemia e mantenere viva la memoria di una delle pagine più difficili della storia recente. La scultura è accompagnata da un componimento poetico, dell’artista Iris Devasini, che sarà fruibile attraverso un QR code che verrà posizionato sul basamento.

Nel corso dell’inaugurazione è stato sottolineato il valore commemorativo dell’iniziativa, nata con l’intento di lasciare un segno permanente di riconoscenza verso il personale medico, infermieristico e sanitario che ha operato durante l’emergenza, oltre che di vicinanza alle famiglie delle vittime del Covid-19.