Torna il 17 maggio 2026 a partire dalle ore 08:30 in piazza Garibaldi ad Alessandria l’evento benefico “In piazza per un sogno”, che unisce solidarietà e passione per i motori, giunto quest’anno alla sua terza edizione.

L’iniziativa, divenuta nel tempo un appuntamento atteso e partecipato, è rivolta a bambine e bambini con diverse problematiche di disabilità, tra cui piccoli pazienti degenti del Presidio Infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria, dell’Ospedale Oncologico “Regina Margherita” di Torino e del “San Matteo” di Pavia, cui sarà offerta la possibilità di vivere un’esperienza speciale a bordo di straordinarie Supercar messe a disposizione da appassionati e collezionisti. Un gesto simbolico, ma dal grande significato: regalare un’emozione e un sorriso e rafforzare il senso di comunità, in totale sicurezza. Ma non solo. L’evento mantiene, infatti, una forte finalità benefica: la raccolta fondi sarà destinata all’acquisto di uno strumento da donare alla Chirurgia Pediatrica del Presidio Infantile “Cesare Arrigo”, a sostegno dell’attività sanitaria e della qualità delle cure dedicate ai più piccoli. L’evento è patrocinato dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Alessandria, dalla Città di Alessandria e da AOU-AL, e organizzato dall’Associazione “Porsche Grup Nordovest” in collaborazione con l’Associazione “Castelpiovera” (Together for Children), con il supporto della Polizia di Stato e della Protezione Civile di Alessandria e la partecipazione di Michelin, Castellazzo Soccorso, Akibacon e Radio Gold, cui si unisce la “Itladesign”, orgoglio italiano in tutto il mondo, presente con gazebo ed auto da corsa.

Il Vicesindaco con delega al Marketing territoriale Giovanni Barosini dichiara: “‘In piazza per un sogno’ rappresenta un esempio concreto e tangibile di come la nostra comunità sappia unire passione, solidarietà e una profonda attenzione verso chi si trova in condizioni di maggiore fragilità. Un’iniziativa che, anno dopo anno, cresce non solo in partecipazione, ma anche in valore umano e sociale, grazie al contributo di associazioni, volontari, istituzioni e cittadini. Vedere il sorriso delle bambine e dei bambini protagonisti di questa giornata, offrire loro momenti di gioia e spensieratezza, è senza dubbio il risultato più importante e il senso più autentico di questo appuntamento. Esperienze come questa dimostrano quanto anche un gesto simbolico possa trasformarsi in un ricordo prezioso, capace di lasciare un segno positivo non solo nei più piccoli, ma anche nelle loro famiglie e in tutta la comunità. Come Amministrazione sosteniamo con convinzione iniziative come questa, che sanno coniugare intrattenimento e solidarietà, rafforzando il senso di appartenenza e promuovendo una città sempre più compatta, coesa e vicina alle famiglie. ‘In piazza per un sogno’ è la dimostrazione concreta di come Alessandria sappia fare rete e trasformare un evento in un’occasione di inclusione, condivisione e attenzione verso il prossimo. Ringrazio di cuore tutti gli organizzatori e tutti i partecipanti”.

Il Presidente dell’Associazione “Porsche Grup Nordovest” Sergio Basile aggiunge: “Ci sono sogni che corrono veloci, proprio come i motori, e altri che mettono radici profonde nella storia di un territorio. Dall’amicizia mia e di Alessandro Calvi di Bergolo è scaturito un progetto: unendo la passione per i motori e l’amore per la storia, con sguardo rivolto ad una parte anche di fragilità che le appartiene, siamo giunti a definire l’organizzazione, anche ad Alessandria, di una giornata magica per sostenere l’Ospedale Infantile e per regalare sorrisi a tutte le bambine e a tutti i bambini. Un’iniziativa che trasforma la passione automobilistica e il fascino millenario del Castello di Piovera, sede di tanta attività condivisa, in un rombo di solidarietà senza precedenti e che nasce da una convinzione semplice, ma rivoluzionaria: la passione è capace di riportare chiunque allo stato emotivo dell’infanzia. L’appuntamento catalizzerà anche quest’anno in Piazza Garibaldi, il cuore pulsante di una Alessandria unita, dove il fragore dei motori diventerà il linguaggio universale del divertimento e dell’uguaglianza. Sogniamo un mondo senza barriere: tornare bambine e bambini per essere uguali. In questa cornice meravigliosa, ogni barriera, viene abbattuta. Crediamo fermamente che la gioia sia un diritto di tutta l’infanzia, fragile o meno. Quando un adulto accende la propria passione, torna bambino: in quel momento siamo tutti uguali, uniti dalla scoperta, dal divertimento e dalla voglia di sognare insieme. Ci siamo inoltre dati obiettivo di concretezza. Dopo il successo delle tappe in molte piazze italiane, l’intento di oggi è raggiungere nuovamente la quota di 100.000 euro di donazione destinata al nostro Ospedaletto pediatrico. I fondi verranno impiegati per l’acquisto di strumentazioni innovative indicate dal Dott. Alessio Pini Prato, eccellenza e dirigenza della chirurgia pediatrica, per garantire alle piccole e ai piccoli pazienti, cure sempre più all’avanguardia. Invitiamo tutta la cittadinanza: famiglie, appassionati e curiosi sono chiamati a trasformare Piazza Garibaldi in un grande luogo di aggregazione. Ogni sorriso regalato in piazza sarà un passo avanti verso il traguardo di solidarietà che le nostre associazioni, tramite le donazioni di generosi imprenditori, coltivano come il vero grande sogno … racchiuso prima che nella piazza, nel cuore”.

Il Direttore del Dipartimento Pediatrico-Ostetrico e della Chirurgia Pediatrica AOU-AL Alessio Pini Prato conclude: “Eventi come ‘In Piazza per un Sogno’ rappresentano molto più di una semplice raccolta fondi: sono un segnale concreto di vicinanza ai bambini, alle famiglie e al lavoro quotidiano dei professionisti sanitari. Il sostegno destinato all’acquisto dell’EndoFLIP consentirà di dotare la Chirurgia Pediatrica di una tecnologia avanzata, utile a valutare in modo più preciso la funzionalità dell’esofago e il grado di restringimento nelle stenosi esofagee, contribuendo a rendere sempre più mirato e personalizzato il trattamento dei piccoli pazienti. Siamo felici di come di anno in anno si rafforzi la collaborazione con il ‘Porsche Grup Nord Ovest’ e con l’Associazione ‘Castelpiovera’, che negli anni hanno dimostrato grande sensibilità e attenzione verso l’Ospedale Infantile e i suoi progetti. Ringraziamo gli organizzatori e tutti coloro che contribuiranno a questa iniziativa di grande valore umano e solidale”.