La città di Bordighera accoglie la prima settimana di giugno con un ricco calendario di appuntamenti culturali, musicali e artistici, comunicati ufficialmente dall’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica. Di seguito, la guida completa agli eventi in programma.
Gli appuntamenti giorno per giorno
Lunedì 1 e Martedì 2 giugno: Visite a Villa Pompeo Mariani In occasione della Festa della Repubblica, Villa Pompeo Mariani (situata in Via Fontana Vecchia) aprirà le sue porte al pubblico offrendo speciali visite guidate.
- I visitatori avranno l’opportunità di ammirare i punti immortalati dal celebre Claude Monet, tra cui i “Due Ulivi” da lui dipinti nel 1884 e oggi riconosciuti come Alberi Monumentali.
- Sarà possibile accedere all’Atelier di Pompeo Mariani, considerato uno dei dieci atelier di pittori dell’Ottocento ancora sopravvissuti a livello mondiale.
- Le visite si terranno lunedì 1 giugno alle ore 10:30 e martedì 2 giugno alle ore 17:00.
- Il costo per la partecipazione è di 6,00€ a persona.
- Per informazioni e prenotazioni è necessario contattare il numero +39 348 600 62 90.
Giovedì 4 giugno: Omaggio a Libereso Nel decennale della scomparsa, si terrà una rassegna letteraria e botanica dedicata a Libereso, conosciuto come il giardiniere di Calvino.
- L’evento è incentrato sul “diario di un giardiniere anarchico” ed esplorerà la filosofia di vita di Libereso.
- Il diario non viene presentato solo come un racconto di giardinaggio, ma si rivela un vero e proprio manifesto di libertà e rispetto per la natura.
- All’incontro saranno presenti i figli Tanya e Barry Guglielmi.
- L’appuntamento è fissato per le ore 16:30 presso la Biblioteca Civica Internazionale in Via Romana, 52, con ingresso libero per tutto il pubblico.
Sabato 6 giugno: Creatori & artisti in paese Ritorna l’appuntamento fisso del primo sabato del mese dedicato all’artigianato e all’arte.
- Le piazze e i caruggi del centro storico ospiteranno un’esposizione e una dimostrazione.
- L’evento si svolgerà dalle ore 17:00 alle ore 23:00.
- Per informazioni è possibile contattare Sandro Ballarin al numero 3461721670 o Patrizia Guista al numero 3206013871.
Sabato 6 giugno: Summer in Winter Una serata all’insegna della grande lirica con lo spettacolo “Summer in Winter”, un’opera pop live ideata e interpretata da Luigi Orfeo.
- Attraverso l’uso di racconti, musica e ironia, lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un percorso dedicato a “La Bohème” e ad altre celebri opere del repertorio lirico.
- Si tratta di un evento che unisce divulgazione e intrattenimento, pensato sia per i neofiti sia per chi desidera scoprire aspetti inattesi dell’opera.
- L’evento avrà inizio alle ore 21:00 presso i Giardini Winter (Via Ludovico Winter, Loc. Arziglia).
- Il costo del biglietto d’ingresso è di 15,00€ (10,00€ per i soci) e si consiglia caldamente la prenotazione contattando Paola (333 6155989) o Patrizia (333 9312979).
Domenica 7 Giugno: “Bordighera città d’Arte” La settimana si chiuderà con l’incontro tra cultura, arte, storia e tradizione.
- Il Lungomare Argentina ospiterà un mercatino dedicato all’antiquariato, al collezionismo e al vintage.
- Gli stand saranno aperti al pubblico con orario continuato dalle ore 8:00 alle ore 19:00.
- Per contatti: Associazione culturale e ricreativa E20Free (+39 328 26 25 309, e-mail: e20free@libero.it) e Circolo ricreativo culturale AnticoDoc (+39 72 62 822, e-mail: mapmoc@tin.it, Fb: anticodocliguria).
Mostre ed esposizioni in corso
Oltre agli appuntamenti giornalieri, la città offre diverse iniziative continuative:
- Fino a Domenica 7 giugno – “Questa non è una mostra!”: Presso la galleria dell’Accademia Balbo (Via Lamboglia 3), è visitabile una collettiva del corso di Arte concettuale. Le opere si interrogano sul tema “Può un’idea essere Arte?”. L’esposizione è aperta dalle ore 17:00 alle 19:30 (dal 31 maggio al 7 giugno) e ospita i lavori di Marina Di Mattei, Tatiana Ergorova, Elisabetta Gozzini, Laura Maineri, Chiara Melli, Liliana Carla Pascali e Anja Steinhauer.
- Fino a giovedì 4 giugno – Mostra d’arte collettiva “Sette voci”: La galleria d’arte Villa Miki (Via Lagazzi 14) ospita le opere del collettivo Kolart con ingresso libero. Espongono le artiste Irina Neumann, Katharina Eichner, Kristina Goncharuk, Liubov Redkina, Oksana Tsvetyanska, Olha Varukuta Nohema e Tatiana Mistsinska. La mostra è visitabile tutti i pomeriggi dalle 15:00 alle 20:00 (Info: +39 375 62 09 443).
- Per tutto il mese di Giugno – Winter Art: L’artista Anna Vigliarolo espone e mette in vendita all’interno dell’Ufficio I.A.T. una collezione di gioielli d’arte fatti e dipinti a mano in fibra di palma, provenienti direttamente da Bordighera. L’esposizione è visitabile durante gli orari di apertura dell’ufficio: tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30, mentre il giovedì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30.
- Tutto l’anno – Corso di fotografia: A cura di Chiara Mazzocchi, con iscrizioni sempre aperte. Il corso individuale è personalizzato e si articola in 7 incontri da circa un’ora e mezza ciascuno. È possibile concordare un giorno fisso in settimana (escluso il week-end) insieme all’insegnante. Il percorso include le dispense e, alla fine di ogni livello facoltativo, verrà rilasciato un attestato. Se non si possiede la fotocamera (preferibilmente Reflex), una verrà fornita in dotazione dal corso, ma è richiesto il possesso di un PC per scaricare e visualizzare le immagini. (Info tramite messaggio WhatsApp al 3271650047 o via e-mail a info@chiaramazzocchi.com).
Ville e Giardini
Per chi desidera scoprire la storia e la natura del territorio, è possibile visitare tre splendide location cittadine:
- Villa Mariani (Via Fontana Vecchia, 5): Le visite si effettuano esclusivamente su prenotazione contattando l’indirizzo fond.pmariani@tiscali.it o i numeri (+39) 347 2364922 / (+39) 348 6006290. I biglietti hanno un costo di 8,00€ a persona e 6,00€ per i gruppi.
- Villa Garnier (Via Garnier, 11): L’orario estivo in vigore dal 1° aprile al 15 ottobre prevede aperture mattutine dalle 9:30 alle 11:30 (uscita entro le 12:30) e pomeridiane dalle 14:00 alle 17:30 (uscita entro le 18:30). Il costo del biglietto intero è di 5,00€, mentre il ridotto (gruppi di minimo 5 persone, età 10-18 anni e tariffa famiglia a persona) costa 4,00€. L’ingresso è gratuito fino a 9 anni di età. (Per informazioni e prenotazioni: +39 0184 26 18 33 o info@villagarnier.it).
- Giardino Esotico Pallanca (Via Madonna della Ruota 1): La struttura, chiusa il lunedì, osserva attualmente l’orario estivo dalle 9:15 alle 12:15 e dalle 15:00 alle 19:15, con l’ultimo ingresso consentito un’ora prima della chiusura. Il biglietto intero ha un costo di 8,00€, il biglietto Junior (da 8 a 14 anni) costa 4,00€ e le tariffe per i gruppi convenzionati (minimo 10 persone) sono di 7,00€. (Info: +39 0184 1999054, +39 320 0963661, garden@pallanca.it).
Nota: Tutti gli eventi elencati in questo articolo possono essere soggetti a modifiche, variazioni o cancellazioni indipendenti dalla redazione. Per avere l’assoluta certezza del regolare svolgimento degli appuntamenti, si raccomanda di contattare direttamente gli organizzatori ai numeri specifici forniti oppure l’Ufficio Informazioni Turistiche (e-mail: iat@bordighera.it; telefono: +39 0184 262882).