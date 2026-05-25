Nei giorni scorsi, durante un servizio pomeridiano, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Sottosezione di Ovada, nell’ambito dei consueti servizi di vigilanza stradale, ha proceduto al controllo di un’autovettura con targa italiana, ferma nei pressi della progressiva chilometrica 31+300 dell’autostrada A/26, in direzione sud.

Il conducente, un uomo di circa 40 anni, ha mostrato sin da subito un palese nervosismo, tentando invano di distogliere l’attenzione degli agenti dalle procedure di rito. L’atteggiamento sospetto, unito ad un forte e acre odore proveniente dall’abitacolo, ha indotto gli operatori ad approfondire il controllo, eseguendo un’accurata ispezione del veicolo, anche con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale di Alessandria. All’interno di un vano appositamente ricavato nel portabagagli, sono stati infatti rinvenuti 16 involucri di cellophane trasparente contenenti sostanza stupefacente poi rivelatasi marijuana per complessivi circa 16 kg, oltre a denaro contante per un totale di circa 3.000 €. Al termine delle attività di rito, il conducente è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. È tuttavia doveroso precisare che vige nei confronti dell’indagato la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato.

Il presente comunicato viene diffuso alla luce del pubblico interesse alla conoscenza delle attività svolte per esigenze di pubblica sicurezza da questo Ufficio. Si rammenta la presunzione di innocenza e che la responsabilità penale può essere riconosciuta solo con sentenza passata in giudicato.