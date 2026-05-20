TORTONA – Si rinnova anche quest’anno uno degli appuntamenti più sentiti e radicati
nella memoria storica e sociale della comunità locale. L’Associazione Ex-Allievi di
Don Orione (Sezione di Tortona) ha ufficialmente annunciato lo svolgimento del
tradizionale incontro che riunisce tutti coloro che hanno condiviso il percorso formativo,
educativo e umano presso lo storico Istituto “Dante” di Tortona.
L’evento rappresenta da sempre un ponte ideale tra passato e presente, un’occasione
preziosa in cui diverse generazioni di studenti possono riabbracciarsi, rievocare gli anni
trascorsi sui banchi di scuola e confrontarsi nel segno dei valori condivisi, mantenendo
vivo lo spirito e gli insegnamenti di San Luigi Orione.
Come da consolidata tradizione, la giornata si svolgerà in un luogo dal profondo
significato ideale e spirituale per l’intera Congregazione orionina e per la cittadinanza: la
Casa Madre della Divina Provvidenza, comunemente e affettuosamente conosciuta da
tutti come il “Paterno”. Il complesso, situato al civico 63 di via Emilia, si trova proprio a
fianco della Chiesa di San Michele Arcangelo, cuore pulsante dell’opera del Santo a
Tortona.
Il Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione, Pietro Paolo Mutti, ha espresso il
vivo desiderio di vedere riunita la grande famiglia degli ex-allievi, rivolgendo un caloroso
invito a partecipare non solo a chi ha vissuto in prima persona l’esperienza scolastica
all’Istituto Dante, ma anche a familiari, amici e a tutti i simpatizzanti dell’opera orionina
sul territorio.
I partecipanti si ritroveranno a partire dalle ore 9:30 per dare inizio a una mattinata
all’insegna del ricordo, della fraternità e della riflessione comune sul valore
dell’educazione orionina nella società contemporanea.
Tortona custodisce la tradizione: ritorna ilcelebre raduno degli Ex-Allievi dell’Istituto”Dante”
TORTONA – Si rinnova anche quest’anno uno degli appuntamenti più sentiti e radicati