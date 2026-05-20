TORTONA – Si rinnova anche quest’anno uno degli appuntamenti più sentiti e radicati

nella memoria storica e sociale della comunità locale. L’Associazione Ex-Allievi di

Don Orione (Sezione di Tortona) ha ufficialmente annunciato lo svolgimento del

tradizionale incontro che riunisce tutti coloro che hanno condiviso il percorso formativo,

educativo e umano presso lo storico Istituto “Dante” di Tortona.

L’evento rappresenta da sempre un ponte ideale tra passato e presente, un’occasione

preziosa in cui diverse generazioni di studenti possono riabbracciarsi, rievocare gli anni

trascorsi sui banchi di scuola e confrontarsi nel segno dei valori condivisi, mantenendo

vivo lo spirito e gli insegnamenti di San Luigi Orione.

Come da consolidata tradizione, la giornata si svolgerà in un luogo dal profondo

significato ideale e spirituale per l’intera Congregazione orionina e per la cittadinanza: la

Casa Madre della Divina Provvidenza, comunemente e affettuosamente conosciuta da

tutti come il “Paterno”. Il complesso, situato al civico 63 di via Emilia, si trova proprio a

fianco della Chiesa di San Michele Arcangelo, cuore pulsante dell’opera del Santo a

Tortona.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione, Pietro Paolo Mutti, ha espresso il

vivo desiderio di vedere riunita la grande famiglia degli ex-allievi, rivolgendo un caloroso

invito a partecipare non solo a chi ha vissuto in prima persona l’esperienza scolastica

all’Istituto Dante, ma anche a familiari, amici e a tutti i simpatizzanti dell’opera orionina

sul territorio.

I partecipanti si ritroveranno a partire dalle ore 9:30 per dare inizio a una mattinata

all’insegna del ricordo, della fraternità e della riflessione comune sul valore

dell’educazione orionina nella società contemporanea.

Correlati