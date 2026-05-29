Imperia, 29 maggio – “Ieri sera si è svolto il primo direttivo provinciale dopo la mia nomina a commissario provinciale della Lega di Imperia. In apertura è stato fatto un plauso di riconoscimento all’enorme lavoro svolto dal segretario uscente Antonio Federico, a cui mi associo per le sue doti di serietà e professionalità dedicate a tutti gli iscritti. In un momento di evoluzione e di analisi della politica provinciale con dibattiti accesi su personalismi e guerre interne, la Lega provinciale di Imperia è sempre più compatta e unita sugli obiettivi a favore e nell’interesse dei cittadini, del bene comune e dello sviluppo del territorio. Nel mio nuovo ruolo, in totale condivisione col direttivo del partito, ho deciso di iniziare una serie di incontri a tema sul territorio al fine di far conoscere l’enorme e proficuo lavoro dei nostri assessori regionali, sindaci e consiglieri locali. Ogni giorno, ognuno di loro si impegna alacremente per cercare di risolvere i problemi dei cittadini e di restituire alla nostra provincia sviluppo e crescita. Pertanto, nel mese di giugno (e poi a luglio) cominceremo a seguire specifici incontri coordinati dai responsabili territoriali e organizzativi della Lega a Sanremo, Imperia e Ventimiglia. Credo che i cittadini abbiano bisogno di ascolto e impegno per i problemi reali. Non saremo mai nella condizione di voler attaccare nessuno, ma comunicando i fatti e le verità oggettive ci porremo nella costruzione di temi che non possono essere lasciati alle sinistre. Apriremo le riflessioni al mondo civico, ai professionisti, agli operatori economici e sociali, perché non crediamo che esistano temi che debbano essere affrontati ideologicamente solo da una parte politica. Ambiente, scuola, cultura e sociale possono e devono diventare ulteriori argomentazioni da affrontare con serietà e visione di prospettiva. Come consigliere regionale e commissario provinciale, insieme agli altri leghisti, sono pienamente disponibile all’ascolto di tutti coloro che ritengono di sottoporre alla nostra attenzione le problematiche ed eventuali proposte politiche e amministrative per il nostro territorio. Ieri sera, infine, ho trovato uno spirito di costruzione di energia e voglia di ripartire in un percorso dove si deve urlare meno e lavorare di più”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale e commissario provinciale della Lega di Imperia Armando Biasi.