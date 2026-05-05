Poco più di cinque mesi fa, il giorno lunedì 24 novembre 2025, nel giardino e negli ambienti di Villa Grock a Oneglia si è tenuto un evento organizzato dalla Delegazione FAI di Imperia nell’ambito della XIV edizione delle GIORNATE FAI PER LE SCUOLE che il FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, organizza ogni anno in tutta Italia come parte del programma nazionale “FAI per la Scuola”, che esprime la vocazione del FAI all’educazione della collettività alla conoscenza, al rispetto e alla cura del patrimonio culturale italiano, proprio a partire dalle giovani generazioni.

I protagonisti sono stati gli Apprendisti Ciceroni, studenti formati dai volontari del FAI in collaborazione con i loro docenti, che hanno accompagnato altri studenti in visita nei beni da loro selezionati e aperti grazie al FAI; si è trattato quindi di uno scambio educativo tra pari, un’esperienza che intendeva motivarli a diventare cittadini consapevoli e attivi, difensori e promotori del patrimonio culturale italiano.

A Villa Grock sono stati protagonisti gli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo Statale n°2 “Cavour” di Ventimiglia; hanno partecipato gli studenti delle classi 2A-2B-2C-2D della Scuola Secondaria di primo grado, la cui Dirigente scolastica della scuola è la Dott. Antonella Costanza e gli insegnanti di riferimento del progetto sono stati la prof. Maria Grazia Varapodio e la prof. Carmen Marullo.

Stamattina quell’evento di successo è giunto alla sua completa conclusione con la consegna degli attestati di partecipazione agli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo “Cavour” di Ventimiglia, consegna a cui hanno partecipato una rappresentanza della Delegazione FAI di Imperia, la Dirigente scolastica dottoressa Antonella Costanza, i docenti proff. Alberto Miccichè, Carmen Marullo e Maria Grazia Varapodio.

Per completezza di informazione ricordiamo che in Liguria, per l’edizione 2025 delle GFS, era stato deciso di realizzare l’esperienza di educazione tra pari in forma di performance teatrale, offrendo agli studenti la possibilità di immedesimarsi nei personaggi storici legati ai luoghi aperti. Dopo aver raccolto dati storici e aneddoti, gli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Cavour di Ventimiglia hanno messo in scena la storia del bene aperto: con testi drammatizzati, sceneggiature originali e brevi azioni teatrali, gli studenti hanno ricostruito la quotidianità dei protagonisti: Grock rappresentato in diverse situazioni, sua moglie Ines, la governante Irma, la cuoca Ida, Berto autista e giardiniere, il Mastro vetraio realizzando un’esperienza viva e partecipata per le classi in visita: i ragazzi di sei classi di scuola primaria e due classi di scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Nazario Sauro e dell’IC Mario Novaro di Imperia accompagnati dalle loro 25 insegnanti.

La realizzazione dell’evento a Villa Grock e il suo successo sono stati possibili anche grazie alla collaborazione della Cooperativa “Solidarietà e Lavoro” che gestisce la villa e il parco; un grazie particolare va ancora alla dottoressa Valentina Dionisi (responsabile della Cooperativa) e alla dottoressa Eugenia Vicari, in qualità di referente didattico, che hanno fornito la didattica in aula e nella villa e collaborato coi volontari della Delegazione FAI di Imperia nel gestire l’accoglienza e l’organizzazione delle visite.