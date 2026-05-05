A maggio torna Casale Città Aperta, la tradizionale iniziativa per far conoscere i monumenti e i musei cittadini organizzata dell’Assessorato alla Cultura – Museo Civico in collaborazione con l’Associazione Orizzonte Casale.

Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 turisti e visitatori potranno visitare:

Castello del Monferrato: con la possibilità di salire sugli spalti e all’interno dei torrioni e visitare le mostre allestite negli ambienti interni: sabato dalle 15,00 alle 19,00 e domenica dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00.

Chiesa di Santa Caterina: sabato e domenica dalle 10,00 alle 18,30 (chiesa) e dalle 14,30 alle 18,30 (coro). Inoltre domenica 10 maggio, grazie alla collaborazione tra Fabbrica di Santa Caterina ETS e Mir Tour sarà possibile partecipare al tour storico, artistico e letterario “Sui Passi di Anna d’Alençon”, dedicato ai luoghi della Marchesa di Monferrato e ispirato al romanzo di Maura Maffei. Le visite guidate in città prevedono ritrovo alle ore 14,45 nel cortile del Castello del Monferrato e partenza alle 15,00. Prenotazione obbligatoria, con partecipazione a offerta a partire da 16 euro a sostegno del restauro della chiesa di Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’indirizzo email info@santacaterinacasalemonferrato.it o il recapito telefonico 0142 591375 .

Teatro Municipale: chiuso per spettacoli sia sabato che domenica

Torre Civica: sabato dalle 15,30 alle 18,30 e domenica dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30

Cattedrale di Sant’Evasio: sabato e domenica dalle 15,00 alle 17,30.

Chiesa di San Domenico: sabato e domenica dalle 15,00 alle 17,30.

San Michele: sabato dalle 15,30 alle 18,30 e domenica dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

Palazzo Gozani di San Giorgio, sede municipale, sarà possibile visitare gli ambienti del piano nobile: Sala Consiliare, Galleria, Sala Verde, Sala Rossa e Sala Gialla, decorate con gli splendidi affreschi di Francesco Lorenzi dedicati a temi mitologici. Domenica dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

Chiesa di San Paolo, di fronte al Palazzo Municipale (domenica con orario 10,15-12,30 e dalle 15,30 alle 18,30): costruita a metà ‘500 per i padri Barnabiti dall’arch. Lorenzo Binago, ospita splendidi dipinti eseguiti da Guglielmo Caccia detto il Moncalvo “La conversione di San Paolo”, “La decollazione”, “Assunta”; curiosa inoltre la ricca cappella – edificata a metà del Seicento – a destra dell’ingresso, costruita sul modello della santa casa di Loreto.

Percorso storico-militare del Monferrato (Coordinamento delle Associazioni d’Arma in via Martiri di Nassiriya 8): domenica dalle 10,00 alle 12,30 con esposizione di un interessante e vasto patrimonio documentale e fotografico custodito dal Coordinamento.

Percorso storico-culturale di origine militare (Associazione Nazionale Alpini, via De Cristoforis 16): sabato dalle 9,00 alle 11,30; domenica dalle 9,30 alle 11,30 con preavviso il giorno precedente al numero 3394159256. La sede espone un interessante e vasto patrimonio storico, documentale, librario e artistico.

Sarà inoltre possibile partecipare a una passeggiata gratuita condotta dai volontari dell’associazione Orizzonte Casale della durata di un’ora circa alla scoperta dei principali monumenti cittadini. Ritrovo al chiosco di piazza Castello (di fronte al Teatro Municipale) domenica alle 15,30.

Nel fine settimana saranno aperti anche i seguenti musei:

Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 con ingresso gratuito sabato, in occasione del compleanno del Museo, e ingresso a pagamento domenica. Situato nell’ex Convento di Santa Croce, affrescato all’inizio del Seicento da Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, include la Pinacoteca,la Gipsoteca Leonardo Bistolfi, e la collezione di Carlo Vidua. Nel salone Vitoli al primo piano, fino al 28 giugno sarà possibile visitare la mostra “Qui si fa l’Italia. La figura dell’eroe da Bistolfi a Baroni”. Lo staff del Museo propone, alle ore 16 di domenica, una visita guidata alla mostra.

La Sinagoga e i Musei Ebraici saranno aperti domenica dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,30 con ingresso a pagamento: ediﬁcata nel 1595, monumento di grande interesse storico e artistico, il Tempio Israelitico oggi si presenta nel suo splendore barocco rococò piemontese (1700-1800). Sono annessi il Museo Ebraico, che espone numerosi argenti, tessuti e oggetti di culto.

Museo del Duomo: visitabile sabato e domenica dalle 15,00 alle 18,00: permette di ammirare preziosi reliquiari, splendidi tessuti e importanti mosaici. Sarà anche possibile accedere la domenica al percorso dei sottotetti della Cattedrale: l’ingresso sarà organizzato con unica visita guidata ad orario fisso , alle 16,00: il percorso avrà una durata di circa 45 minuti ed è richiesto un contributo per la visita. Il numero massimo consentito per ogni visita è di 10 persone, motivo per cui è consigliata la prenotazione al numero 392.9388505 o alla mail antipodescasale@gmail.com.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai recapiti 0142.444.330 e 0142.444.309 o consultare il sito https://comune.casale-monferrato.al.it/vivere-il-comune/vivere-casale-monferato/eventi-cultura-turismo/casale-citta-aperta/