Il borgo di Volpedo si prepara ad accogliere uno degli interpreti più autorevoli e amati della scena lirica internazionale. Il Maestro Leo Nucci sarà infatti il protagonista di una prestigiosa masterclass in programma il 7, 8 e 9 maggio presso l’Hub Academy.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale Your Sound Eventi di Volpedo, il cui presidente Enzo Consogno e il vicepresidente Emanuele Semino esprimono grande soddisfazione e orgoglio per aver portato sul territorio un artista di tale rilievo.

Alla masterclass prenderanno parte dieci cantanti selezionati provenienti da tutta Europa, confermando l’evento come un importante momento di incontro e crescita artistica a livello internazionale.

Ad accompagnare i partecipanti al pianoforte sarà il Maestro Andrea Mauri, del Teatro Regio di Torino, figura di riferimento nel panorama musicale italiano.

Il percorso si concluderà sabato 9 maggio alle ore 18 con il concerto finale aperto al pubblico, che si terrà nella suggestiva cornice della Pieve Romanica di Volpedo. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo i giovani talenti guidati dall’esperienza e dalla sensibilità interpretativa del Maestro Nucci.

L’evento rappresenta un importante momento culturale per il territorio, capace di unire formazione, tradizione e valorizzazione artistica in un contesto di grande fascino.

Il Concerto Finale

Il percorso formativo culminerà in un appuntamento aperto alla cittadinanza:

Quando: Sabato 9 maggio, ore 18:00

Sabato 9 maggio, ore 18:00 Dove: Pieve Romanica di Volpedo

Pieve Romanica di Volpedo Cosa: Concerto finale dei partecipanti

Sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo i giovani talenti guidati dall’esperienza e dalla sensibilità interpretativa del Maestro Nucci, in una cornice architettonica di immenso fascino.

Per informazioni e prenotazioni: Associazione Culturale Your Sound Eventi – Volpedo