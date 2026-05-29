Sport, cultura, territorio e comunità protagonisti a Molini di Triora

In occasione della manifestazione Festivalle, in programma dal 5 al 7 giugno Molini di Triora, la tre giorni di sport, natura, cultura e valorizzazione del territorio nel cuore dell’Alta Valle Argentina, il Parco delle Alpi Liguri ha in programma due importanti iniziative per la giornata inaugurale di venerdì 5 giugno, con la partecipazione straordinaria del campione sportivo Giorgio Rocca: “RivierAlp: Pedalando con Giorgio Rocca alla scoperta delle Alpi del Mediterraneo – Dalle ciclovie ai cammini: sport, territorio e turismo sostenibile”.

L’intera giornata di venerdì 5 giugno sarà dedicata alla valorizzazione del progetto RivierAlp attraverso sport, ciclovie, cammini e promozione del territorio transfrontaliero.

Due i momenti principali.

EDUCTOUR – dalle ore 10.00 alle ore 12.30

“RivierAlp: Pedalando con Giorgio Rocca alla scoperta delle Alpi del Mediterraneo”

Tour in ebike in compagnia di Giorgio Rocca. Il percorso andrà da Colle Sanson a Molini di Triora, lungo il tracciato RivierAlp, con associazioni sportive e rappresentanti istituzionali. Sarà presente un videomaker dedicato alle riprese dell’esperienza outdoor.

Verranno realizzati contenuti video e fotografici per la promozione del comprensorio outdoor RivierAlp, valorizzando ciclovie e percorsi bike, collegamenti tra costa ed entroterra, turismo sportivo sostenibile ed esperienza immersiva tra mare e montagna.

Le riprese partiranno dalla pista ciclabile del ponente ligure per arrivare ai percorsi dell’alta valle, con focus sul tracciato RivierAlp.

INAUGURAZIONE FESTIVALLE e TAVOLA ROTONDA – ore 16:30

“RivierAlp: Pedalando con Giorgio Rocca alla scoperta delle Alpi del Mediterraneo”: Riflessioni a confronto

Inaugurazione dell’evento Festivalle e tavola rotonda con la partecipazione di ospiti istituzionali e associazionisportive: si tratterà di un momento pubblico di confronto dedicato al valore strategico delle nuove Ciclovie e del Cammino di RivierAlp, nello sviluppo dell’offerta outdoor del territorio transfrontaliero. Partendo dall’esperienza vissuta durante l’eductour del mattino, Giorgio Rocca guiderà il dialogo con ospiti istituzionali e associazioni sportive, condividendo riflessioni sul rapporto tra sport, territorio, turismo lento e sostenibilità. Ogni ospite sarà invitato a presentare il proprio contributo al progetto RivierAlp e a raccontare le potenzialità delle nuove infrastrutture outdoor per il comprensorio alpino e ligure. Giorgio Rocca sarà il moderatore e testimonial dell’evento.

“Festivalle rappresenta una vetrina straordinaria per il cuore dell’Alta Valle Argentina e per l’intero comprensorio del Parco Alpi Liguri, evidenzia il Presidente del Parco, Alessandro Alessandri. Come Ente Parco siamo presenti con due iniziative di forte spessore, che mettono al centro la nostra visione strategica del territorio: un turismo outdoor che sia unione, sostenibilità e valorizzazione delle nostre eccellenze. Il progetto transfrontaliero “RivierAlp” incarna perfettamente questo spirito. Venerdì 5 giugno vivremo una giornata fondamentale per promuovere le nostre ciclovie e i nostri cammini come motori di sviluppo economico e turistico, capaci di creare un legame indissolubile e fluido tra la costa e l’entroterra, tra il mare e la montagna. Siamo profondamente orgogliosi di avere al nostro fianco, come testimonial e moderatore d’eccezione, un grandissimo campione sportivo come Giorgio Rocca. La sua presenza darà una risonanza straordinaria al nostro comprensorio outdoor. Attraverso i contenuti video e fotografici che realizzeremo lungo i tracciati, racconteremo un’esperienza immersiva unica. La tavola rotonda sarà poi, il momento pubblico ideale per confrontarci con le istituzioni e le associazioni sportive, condividendo riflessioni e contributi per far fare al nostro territorio quel salto di qualità che merita, consolidando la nostra identità di destinazione outdoor d’eccellenza”.

“Festivalle è un esempio concreto di come l’entroterra ligure possa crescere valorizzando il patrimonio naturalistico delle nostre vallate, rafforzano il legame tra comunità locali, sport e ambiente e contribuiscono a creare nuove opportunità per il territorio – dice Alessandro Piana, assessore ai Parchi di Regione Liguria. Stiamo continuiamo a investire sulla rete sentieristica, sulla promozione delle aree interne e sui progetti capaci di mettere in connessione costa ed entroterra, come RivierALP, che proprio durante Festivalle troverà un importante momento di valorizzazione internazionale grazie alla partecipazione di Giorgio Rocca e alle iniziative promosse dal Parco delle Alpi Liguri”.

“Come Regione abbiamo deciso di investire su Festivalle che interesserà Molini di Triora e il suo territorio perché rappresenta in pieno, sottolinea Luca Lombardi, assessore regionale al Turismo, la nostra idea di promozione del territorio e dell’entroterra in particolare. Per tre giorni il bellissimo borgo catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati di outdoor, attività che si può praticare in tutta la Liguria e quindi in Valle Argentina, per dodici mesi all’anno. Ottocento partecipanti alle attività outdoor vuol dire un grande ritorno per tutte le strutture ricettive che avrà un enorme ripercussione economica su tutto il comprensorio”.

“Siamo onorati — afferma Manuela Sasso, sindaca di Molini di Triora – di poter ospitare per il secondo anno FestiValle, un festival nato da un’idea condivisa tra l’Amministrazione comunale e l’associazione Ardesia, che ne cura l’organizzazione. Riteniamo che questo progetto sia vincente perché valorizza e promuove le attività e le esperienze già presenti sul territorio e che si possono vivere quasi tutto l’anno in Alta Valle Argentina. La manifestazione rappresenta quindi un importante strumento di promozione del territorio e delle sue peculiarità.”

Il Progetto ALCOTRA RIVERALP

Ciclovie e Cammino tra le Alpi e il Mare

Il Progetto RivierALP (PROGRAMMA INTERREG VI-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2021-2027) ha come obiettivo principale la rivitalizzazione di un territorio transfrontaliero fragile, colpito in anni recenti da eventi atmosferici che ne hanno devastato il paesaggio e le infrastrutture e danneggiato l’intero contesto socioeconomico.

Attraverso una proposta turistica incentrata sulla scoperta lenta e sostenibile del territorio, il progetto vuole mettere a sistema un ricco patrimonio fatto di itinerari, paesaggi e prodotti di eccellenza, per massimizzare le ricadute economiche e contribuire a migliorare la qualità della vita di comunità rese ancora più marginali dalla frammentazione territoriale.

“La strategia è finalizzata al riposizionamento del territorio sulla scena europea, specifica il presidente del Parco Alessandro Alessandri, grazie a una narrazione inclusiva e partecipata capace di garantire alle generazioni future concrete possibilità di sviluppo che permetta loro di restare sui territori e investirvi nuove energie”.

RivierALP è realizzato grazie al contributo dell’Unione Europea nell’ambito del programma Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027 ed è finanziato all’80% attraverso il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e al 20% con Contropartite Pubbliche Nazionali.

Il partenariato è composto da: Comune di Limone Piemonte (capofila), Cônitours – Consorzio Operatori Turistici Provincia di Cuneo, Communauté d’Agglomeration de la Riviere Française, Office de Tourisme Communautaire Menton Riviera & Merveilles, Département des Alpes-Maritimes, Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, Comune di Sanremo, Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, Provincia di Imperia.