La provincia di Alessandria torna a tingersi di rosa per celebrare il suo legame indissolubile con il grande ciclismo. In occasione della storica corsa a tappe italiana, il territorio si prepara a svelare le sue carte migliori per gli amanti delle due ruote con un evento speciale intitolato “Una provincia da pedalare”.

L’incontro si preannuncia come un momento chiave per scoprire come il territorio alessandrino intende valorizzare la sua lunga storia d’amore con il Giro d’Italia, trasformandola in un volano per il turismo lento e sostenibile.

I Dettagli dell’Evento

Il focus dell’incontro sarà la presentazione degli appuntamenti provinciali dedicati al cicloturismo, un settore in forte espansione che trova nelle colline e nelle strade alessandrine il suo palcoscenico naturale.

Ecco le coordinate per non perdersi l’appuntamento:

Data: Martedì 12 maggio 2026

Martedì 12 maggio 2026 Orario: Ore 18:00

Ore 18:00 Luogo: Sala Castellani, presso la Camera di Commercio di Alessandria

Un’Estetica che Emoziona

La locandina dell’evento cattura immediatamente l’occhio grazie a un design evocativo. Il cielo sfuma nei toni del rosa e del viola, un chiaro omaggio alla celebre Maglia Rosa e alle atmosfere primaverili del Giro d’Italia. In controluce, le silhouette di due ciclisti in salita affiancano i profili stilizzati dei monumenti storici locali, creando un ponte visivo tra la fatica dello sport e la bellezza del patrimonio architettonico del territorio.

Sinergie e Anniversari Importanti

L’evento non è solo una presentazione turistica, ma anche un momento di celebrazione per le istituzioni che tutelano la memoria ciclistica locale e nazionale. La grafica evidenzia infatti il coinvolgimento di partner d’eccellenza:

L’ AcdB Museo (Alessandria Città delle Biciclette), che festeggia il suo 10° anniversario .

(Alessandria Città delle Biciclette), che festeggia il suo . Il Museo del Ghisallo , luogo di culto per i ciclisti, che celebra i suoi 20 anni di attività (2006-2026).

, luogo di culto per i ciclisti, che celebra i suoi di attività (2006-2026). L’iniziativa è supportata da Alexala (l’Agenzia Turistica Locale), dalla Camera di Commercio Alessandria-Asti

Alessandria si conferma così non solo una terra di campionissimi del passato, ma una provincia viva e pronta a farsi esplorare a colpi di pedale, offrendo percorsi, storia e tanta passione. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo e per chi desidera vivere il territorio da una prospettiva nuova e sostenibile.