Il Comune e Gestione Acqua sono già in campo per la disinfestazione preventiva delle reti fognarie. Per blindare i risultati di questo tempestivo intervento pubblico e tutelare il decoro urbano, l’Amministrazione chiede ora un’alleanza ai residenti per la corretta manutenzione delle aree private.

Con il progressivo innalzarsi delle temperature e l’arrivo della bella stagione, il periodo compreso tra marzo e settembre porta fisiologicamente con sé il risveglio di alcuni insetti stagionali. Tra questi ci sono le blatte, la cui comparsa è un fenomeno del tutto naturale e ciclico per le aree urbane. Tuttavia, l’Amministrazione Comunale ha deciso di non lasciare nulla al caso, affrontando la questione con grande tempismo e con un approccio basato sulla prevenzione, per garantire il massimo decoro e la totale tranquillità dei cittadini.

L’Ente, lavorando in stretta sinergia con i tecnici di Gestione Acqua, ha infatti già messo in campo una serie di mirati interventi di disinfestazione che stanno interessando i pozzetti stradali e le reti fognarie pubbliche. Un’operazione capillare ed encomiabile, che copre sia il centro storico abitato che le diverse frazioni, pensata per agire direttamente alla radice del fenomeno. Si interviene infatti in quei luoghi caldi e umidi sotterranei dove questi insetti, che si attivano prevalentemente nelle ore notturne, tendono a proliferare in questo periodo dell’anno.

L’ottimo lavoro svolto dalla macchina pubblica, però, per essere davvero risolutivo al cento per cento necessita di un’alleanza fondamentale: quella dei cittadini. Le blatte, infatti, si spostano velocemente attraverso le condotte di servizio e spesso trovano un terreno fertile per nidificare nelle reti fognarie interne e nelle fosse biologiche private. Per questo motivo, l’Amministrazione invita i residenti a una collaborazione attiva, creando una sorta di “cordone sanitario” tra lo spazio pubblico e quello privato attraverso l’adozione di semplici ma preziose buone pratiche quotidiane.

Il Comune suggerisce di mantenere costantemente puliti giardini, cortili e abitazioni, di gestire con grande attenzione lo smaltimento dei rifiuti organici e di provvedere con regolarità agli spurghi e a eventuali disinfestazioni delle proprie pertinenze. Nel caso in cui si notassero focolai all’interno dei palazzi, il consiglio è quello di segnalare tempestivamente la situazione agli amministratori condominiali o di affidarsi a ditte specializzate del settore.

L’Amministrazione ricorda infine un dettaglio molto importante per il decoro urbano generale e per il rispetto del vicinato: anche i proprietari di immobili disabitati o sfitti hanno il preciso obbligo di garantire adeguate condizioni di manutenzione e igiene, proprio per evitare l’insorgere di qualsiasi problema sanitario che potrebbe ripercuotersi sugli edifici confinanti.

Grazie all’intervento preventivo già attuato dall’Ente pubblico e al consueto senso civico dimostrato dai tortonesi, sarà possibile gestire con assoluta serenità questa fase stagionale, tutelando al meglio la salute pubblica e la qualità della vita di tutta la comunità.