I finanzieri del Comando Provinciale di Imperia, in sinergia con il personale del locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, hanno sequestrato e posto in sicurezza 197 bombole di G.P.L. destinate alla vendita al dettaglio, denunciando una persona per detenzione abusiva di materiale esplodente.

In particolare, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Imperia, durante un’autonoma attività di controllo del regolare assolvimento delle accise, hanno notato un deposito in uso a una ditta individuale nel territorio imperiese, operante nel commercio al dettaglio di combustibili, in cui risultava stoccata un’ingente quantità di bombole di G.P.L. nell’area esterna. A seguito di una successiva ispezione effettuata con il supporto di personale dei Vigili del Fuoco di Imperia, è stato accertato che erano presenti 640 bombole, pari alla capacità complessiva di 7.863,65 kg, in violazione dei limiti quantitativi autorizzati dal certificato di prevenzione incendi, che consentiva lo stoccaggio fino a 5.000 kg.

Configurandosi un concreto pericolo per la pubblica incolumità, in considerazione del quantitativo di G.P.L. detenuto, ampiamente superiore ai limiti autorizzati, sono state sequestrate e trasportate presso un deposito autorizzato sotto custodia giudiziaria 197 bombole, equivalenti alla capacità complessiva di 2.863,65 kg di G.P.L.

Al termine delle operazioni di messa in sicurezza, è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica il titolare dell’impresa per detenzione abusiva di materie esplodenti di cui all’art. 678 del codice penale.

L’operazione condotta conferma l’attenzione che la Guardia di Finanza riserva al controllo economico-finanziario del territorio provinciale, volta anche al contrasto di tutte quelle forme di illegalità che possono rappresentare un serio pericolo per la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini.