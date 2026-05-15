Sarà un sabato ricco di iniziative, momenti coinvolgenti e aggregativi, caratterizzati da quel sorriso e quello spirito di solidarietà che sicuramente Ale avrebbe condiviso e ne sarebbe stato orgoglioso. Si presenta così la quinta edizione di “Una Giornata per Ale”, nel ricordo dell’indimenticato Alessandro Torciani, voluta e organizzata dai suoi tanti amici con la preziosa collaborazione di mamma Lina, papà Gianni e zia Rosi. La location scelta quest’anno a Castelnuovo Scrivia è piazza Vittorio Emanuele e si partirà sabato 16 maggio alle 14 con il ritrovo e la distribuzione di Color – Kit; alle 14,30 la partenza di ColorAle Run. Alle 16,30 il rientro dei runner con le premiazioni coordinate da Alessandra Dellacà. Dalle 16 alle 18 il concerto di Giulia Torti; quindi “Ballerina Aerea e Spettacolo di Bolle”. Inoltre il pomeriggio si vivacizzerà con il Trucca Bimbi e la prova su pista di minimoto elettriche. Dalle 18,30 musica con Dj-Spanò; quindi apericena / cena benefico presso i tre locali della piazza. L’intero ricavato della giornata sarà devoluto all’associazione “Franca Cassola Pasquali”.

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