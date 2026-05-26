A Diano Marina la sicurezza stradale non è più solo un obiettivo sulla carta, ma si traduce in un bilancio operativo di assoluto rilievo. Tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026, la Polizia Locale ha impresso una decisa accelerazione alle attività di controllo sul territorio, mettendo in campo non solo un maggior numero di pattuglie, ma affidandosi anche alla precisione della tecnologia. Si tratta di un’iniziativa, supportata in pieno dall’Amministrazione comunale, nata per garantire un ambiente urbano più vivibile e tutelare l’incolumità di residenti e turisti.

I dati diffusi dal Comando restituiscono la fotografia di un’attività capillare. In un arco di tempo relativamente breve, sono stati staccati oltre 1.500 provvedimenti sanzionatori. Il vero salto di qualità nelle operazioni è stato garantito dall’utilizzo di avanzati sistemi informatici per il rilevamento delle targhe: veri e propri “occhi elettronici” capaci di smascherare in tempo reale chi circola nell’illegalità o di segnalare veicoli oggetto di furto. Il bilancio di questi controlli incrociati è significativo: circa 200 mezzi sono stati multati perché sprovvisti della regolare revisione periodica, mentre in 26 casi è scattato il sequestro amministrativo immediato per la totale mancanza di copertura assicurativa (RCA).

Ma il giro di vite non si è limitato ai soli documenti. L’attenzione degli agenti si è concentrata in modo particolare sullo stato psicofisico di chi si mette al volante. Attraverso postazioni di blocco dotate di etilometri omologati, i test alcolemici effettuati su strada hanno portato, in diverse occasioni, al deferimento all’Autorità Giudiziaria per i conducenti risultati positivi.

Un capitolo a parte merita la cosiddetta mobilità alternativa. Le strade di Diano Marina hanno visto una decisa intensificazione delle verifiche sui monopattini elettrici, mezzi sempre più diffusi ma che richiedono regole rigide. Alla luce delle recenti normative, che impongono l’obbligo di targa e assicurazione anche per questa categoria, la Polizia Locale non ha fatto sconti: sono già oltre 40 le sanzioni elevate in pochi mesi per infrazioni specifiche a bordo dei monopattini.

L’azione dei vigili, tuttavia, non viaggia solo sul binario della repressione. Un forte accento è stato posto sulla prevenzione, con la promozione attiva di incontri formativi all’interno delle scuole del territorio. L’obiettivo è quello di sensibilizzare fin da subito i futuri guidatori sull’importanza vitale del rispetto del Codice della Strada.

Piena soddisfazione per i risultati raggiunti è stata espressa dal primo cittadino. “La sicurezza stradale è una priorità assoluta per la nostra Amministrazione”, ha dichiarato il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi. “I risultati ottenuti dalla nostra Polizia Locale dimostrano un impegno costante e una professionalità encomiabile. L’incremento dei controlli e l’adozione di tecnologie avanzate ci permettono di tutelare al meglio la nostra comunità, garantendo che le strade di Diano Marina siano sempre più sicure per tutti. Continueremo a investire in prevenzione e formazione, specialmente per i più giovani, perché la sicurezza è un bene comune che si costruisce insieme”.