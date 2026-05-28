L’Amministrazione comunale ha presentato un programma monumentale che animerà la città da maggio a settembre. Confermati i format di maggior successo come gli “Incontri ravvicinati coi cantautori”, l'”Estate Musicale Dianese” e il “Diano Comic Show”. Attesi sul palco grandi nomi dello spettacolo. In calce, l’elenco completo degli appuntamenti.

Un’estate e un autunno 2026 letteralmente pulsanti di musica, cultura, tradizioni e sport. Diano Marina fa le cose in grande e si prepara ad accogliere turisti e residenti con un cartellone da record: ben 112 manifestazioni programmate da fine maggio a fine settembre. Un’offerta ampia e coerente che intreccia i format più amati dal pubblico con nuove iniziative pensate per animare ogni angolo della città, dal Molo delle Tartarughe a Villa Scarsella, fino al cuore dell’isola pedonale.

Tornano protagoniste le grandi rassegne che costituiscono ormai i “pilastri” dell’intrattenimento dianese. Gli “Incontri ravvicinati coi cantautori” porteranno sul mare le voci iconiche della canzone italiana (attesi, tra gli altri, Rita Pavone, Tosca, Alberto Fortis e Fabio Concato), mentre “Due Parole in Riva al Mare” rinnoverà il fortunato dialogo con autori e protagonisti della scena culturale nazionale. L’“Estate Musicale Dianese” alza ulteriormente l’asticella con un viaggio tra musica classica, jazz e colonne sonore d’autore, consacrando ancora una volta Villa Scarsella come vero e proprio salotto musicale all’aperto.

Grande spazio anche per le risate con il palcoscenico del “Diano Comic Show”, che alternerà comicità e magia ospitando volti noti come Franco Neri, Max Pisu e Antonio Casanova. Le notti cittadine si accenderanno con la rassegna “Diano in Musica”, le tradizionali Notti Bianche a tema e i grandi eventi sul Molo: dalle sfilate di moda ai tuffi nella nostalgia anni ’80 e ’90, fino all’energia rock del “Movin’On”. Come sempre, il divertimento laico si affiancherà al profondo senso di comunità delle feste patronali e delle processioni a mare (dall’Infiorata del Corpus Domini a San Giacomo, da Sant’Anna a San Nicola), spesso suggellate dai sempre attesi spettacoli pirotecnici.

Il ricco calendario non dimentica però la vita all’aria aperta e lo sport, proponendo eventi unici come le corse al sorgere del sole (“Diano all’Alba”), le suggestive camminate sotto le stelle e l’attesa “Festa dello Sport”. Il centro urbano diventerà un polo attrattivo continuo grazie a mercatini per appassionati (“Diano Colleziona”, “Liguria Vinile”) e alle mostre di pittura a cielo aperto. Tutto questo scandito dal ritmo incalzante delle serate di animazione musicale condotte dal mattatore Gianni Rossi e da Paolo Bianco.

L’Amministrazione Comunale ha lavorato in stretta sinergia con le realtà del territorio per costruire un’esperienza diffusa e accessibile a tutti. “Siamo orgogliosi di presentare un calendario che riflette la vitalità e l’accoglienza della nostra città”, sottolinea con soddisfazione il Sindaco Cristiano Za Garibaldi.

“La qualità delle manifestazioni è un elemento chiave della nostra offerta”, aggiunge l’Assessore al Turismo Luca Spandre, evidenziando il ruolo assolutamente strategico degli eventi per l’intero comparto turistico. A chiudere il cerchio è il Consigliere con delega alle Manifestazioni, Gianluca Gramondo, che rilancia l’importanza dell’impegno corale profuso: “Abbiamo voluto dare spazio a diverse forme d’arte e intrattenimento, con appuntamenti gratuiti e per tutte le età”.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE MANIFESTAZIONI:

MAGGIO

Sab 30: Sala Falchi, inaugurazione mostra “Luci d’acqua” di Irene Longato.

GIUGNO

Dom 7: Ore 10.00, Infiorata del Corpus Domini (Piazza del Comune); ore 18.00 (Chiesa S. Giacomo). Mercatino “Diano Colleziona”.

Ore 10.00, Infiorata del Corpus Domini (Piazza del Comune); ore 18.00 (Chiesa S. Giacomo). Mercatino “Diano Colleziona”. Sab 13: Giornate Europee dell’Archeologia (Museo Civico).

Giornate Europee dell’Archeologia (Museo Civico). Dom 14: “Festa del Donatore” a cura di FIDAS (Piazza Martiri della Libertà).

“Festa del Donatore” a cura di FIDAS (Piazza Martiri della Libertà). Gio 18: Ore 21.00, Concerto della Banda Musicale Città di Diano Marina. Inaugurazione mostra Personale di Walter Maritati (Sala Falchi).

Ore 21.00, Concerto della Banda Musicale Città di Diano Marina. Inaugurazione mostra Personale di Walter Maritati (Sala Falchi). Sab 20: “Karateggiando 2026” a cura di ASD Fudoshin.

“Karateggiando 2026” a cura di ASD Fudoshin. Dom 21: Ore 18.00, “CRIstalli del tempo” al Molo delle Tartarughe. “I Dipingiamo Insieme”, mostra di pittura a cielo aperto.

Ore 18.00, “CRIstalli del tempo” al Molo delle Tartarughe. “I Dipingiamo Insieme”, mostra di pittura a cielo aperto. Gio 25: Ore 21.00, Concerto benefico “Stavolta mia Moglie mi Manda a FUNK”.

Ore 21.00, Concerto benefico “Stavolta mia Moglie mi Manda a FUNK”. Ven 26: Ore 21.00, “Incontri ravvicinati coi cantautori” con Rita Pavone . Ore 15.00, Laboratorio didattico al Museo Civico.

Ore 21.00, “Incontri ravvicinati coi cantautori” con . Ore 15.00, Laboratorio didattico al Museo Civico. Sab 27: Notte Bianca a tema nel centro. Inizio rassegna “Divertiamoci a Diano Marina” (fino a domenica).

Notte Bianca a tema nel centro. Inizio rassegna “Divertiamoci a Diano Marina” (fino a domenica). Mar 30: Ore 21.00, “Diano in Musica” nel centro cittadino.

LUGLIO

Mer 1: Ore 21.00, “Due Parole in Riva al Mare”.

Ore 21.00, “Due Parole in Riva al Mare”. Gio 2: Ore 21.00, Spettacolo “Terremoto sui tacchi” (Villa Scarsella).

Ore 21.00, Spettacolo “Terremoto sui tacchi” (Villa Scarsella). Ven 3: Ore 21.30, Serata musicale “Raccontami di te – Michele”.

Ore 21.30, Serata musicale “Raccontami di te – Michele”. Sab 4: Ore 21.00, Estate Musicale Dianese – Tributo ai Dire Straits.

Ore 21.00, Estate Musicale Dianese – Tributo ai Dire Straits. Dom 5: Mercatino “Diano Colleziona”. Ore 21.00, “Incontri ravvicinati coi cantautori” con Tosca .

Mercatino “Diano Colleziona”. Ore 21.00, “Incontri ravvicinati coi cantautori” con . Lun 6: Ore 21.00, “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi.

Ore 21.00, “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi. Mar 7: Ore 21.00, “Diano in Musica”.

Ore 21.00, “Diano in Musica”. Mer 8: Ore 21.00, “Diano sottoMarina”.

Ore 21.00, “Diano sottoMarina”. Gio 9: Ore 21.30, Concerto Jazz “Omaggio a Paolo Conte” (Villa Scarsella).

Ore 21.30, Concerto Jazz “Omaggio a Paolo Conte” (Villa Scarsella). Ven 10: Ore 21.00, “Diano Comic Show” con Franco Neri . Visita guidata notturna al Museo Civico.

Ore 21.00, “Diano Comic Show” con . Visita guidata notturna al Museo Civico. Sab 11: Ore 21.00, Estate Musicale Dianese – Spettacolo di balletto.

Ore 21.00, Estate Musicale Dianese – Spettacolo di balletto. Dom 12: “I Dipingiamo Insieme”.

“I Dipingiamo Insieme”. Lun 13: Ore 21.00, “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi.

Ore 21.00, “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi. Mar 14: Ore 21.00, “La Corrida” con Paolo Bianco.

Ore 21.00, “La Corrida” con Paolo Bianco. Mer 15: Ore 21.00, “Due Parole in Riva al Mare”.

Ore 21.00, “Due Parole in Riva al Mare”. Gio 16: Ore 21.00, S. Messa “Stella Maris” con processione in mare. Festa Patronale Madonna del Carmine. Inizio Sagra “Evviva l’Estate” (fino al 19).

Ore 21.00, S. Messa “Stella Maris” con processione in mare. Festa Patronale Madonna del Carmine. Inizio Sagra “Evviva l’Estate” (fino al 19). Ven 17: Ore 21.00, “Diano Comic Show” con Max Pisu . Ore 18.00, Aperitivo “Degustando con Diana”.

Ore 21.00, “Diano Comic Show” con . Ore 18.00, Aperitivo “Degustando con Diana”. Sab 18: Ore 22.30, Spettacolo Pirotecnico per la Festa Patronale. Inaugurazione mostra “Visioni oniriche” di Mauro Michelis.

Ore 22.30, per la Festa Patronale. Inaugurazione mostra “Visioni oniriche” di Mauro Michelis. Dom 19: Ore 20.30, Festa Patronale N.S. del Monte Carmelo con processione.

Ore 20.30, Festa Patronale N.S. del Monte Carmelo con processione. Lun 20: Ore 21.00, “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi.

Ore 21.00, “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi. Mar 21: Ore 21.00, “Diano in Musica”.

Ore 21.00, “Diano in Musica”. Mer 22: Ore 21.00, Progetto “Extra Omnes”.

Ore 21.00, Progetto “Extra Omnes”. Gio 23: Ore 21.00, “Diano sottoMarina”.

Ore 21.00, “Diano sottoMarina”. Ven 24: Ore 21.30, Estate Musicale Dianese – “Carmina Burana”.

Ore 21.30, Estate Musicale Dianese – “Carmina Burana”. Sab 25: Festa Patronale di S. Giacomo (Calderina). “MareAbilia” al Porto.

Festa Patronale di S. Giacomo (Calderina). “MareAbilia” al Porto. Dom 26: Ore 21.00, Festa Patronale di Sant’Anna (Lido Sant’Anna).

Ore 21.00, Festa Patronale di Sant’Anna (Lido Sant’Anna). Lun 27: Ore 21.00, “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi.

Ore 21.00, “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi. Mar 28: Ore 21.30, Progetto Festival (Sanremo).

Ore 21.30, Progetto Festival (Sanremo). Mer 29: Ore 21.30, Concerto della Banda Musicale. Ore 21.00, “Due Parole in Riva al Mare”.

Ore 21.30, Concerto della Banda Musicale. Ore 21.00, “Due Parole in Riva al Mare”. Ven 31: Ore 21.30, “Incontri ravvicinati coi cantautori” con Alberto Fortis.

AGOSTO

Sab 1: Ore 21.00, Spettacolo “Arsenico & Vecchi Merletti” (Villa Scarsella).

Ore 21.00, Spettacolo “Arsenico & Vecchi Merletti” (Villa Scarsella). Dom 2: Festa Patronale di Sant’Anna (Serreta). Mercatino “Diano Colleziona”. Galà “30 Minuti di Bellezza”.

Festa Patronale di Sant’Anna (Serreta). Mercatino “Diano Colleziona”. Galà “30 Minuti di Bellezza”. Lun 3: Ore 21.00, “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi.

Ore 21.00, “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi. Mar 4: Ore 21.00, “Diano in Musica”.

Ore 21.00, “Diano in Musica”. Gio 6: Ore 21.00, “Diano sottoMarina”.

Ore 21.00, “Diano sottoMarina”. Ven 7: Fiera del Disco “Liguria Vinile”. Ore 21.30, Estate Musicale Dianese – Premio a Gianmarco Tognazzi.

Fiera del Disco “Liguria Vinile”. Ore 21.30, Estate Musicale Dianese – Premio a Gianmarco Tognazzi. Sab 8: Visita guidata al Museo Civico. Inaugurazione mostra “Opere scelte”.

Visita guidata al Museo Civico. Inaugurazione mostra “Opere scelte”. Dom 9: “Diano Comic Show” (Vasumi e Kalabrougovic). “DianAffari”. Concerto del Coro Mongioje.

“Diano Comic Show” (Vasumi e Kalabrougovic). “DianAffari”. Concerto del Coro Mongioje. Lun 10: Ore 21.00, “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi.

Ore 21.00, “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi. Mar 11: Ore 21.30, “The starlight night run”.

Ore 21.30, “The starlight night run”. Mer 12: Ore 21.00, “Due Parole in Riva al Mare”.

Ore 21.00, “Due Parole in Riva al Mare”. Gio 13: Ore 21.30, Estate Musicale Dianese – Tributo a Elton John. Laboratorio didattico “Storie al Museo!”.

Ore 21.30, Estate Musicale Dianese – Tributo a Elton John. Laboratorio didattico “Storie al Museo!”. Ven 14: Torneo benefico di Calcio Balilla. Proiezione documentario su Battiato. Visita guidata al Museo Civico.

Torneo benefico di Calcio Balilla. Proiezione documentario su Battiato. Visita guidata al Museo Civico. Sab 15: Ore 6.00, Corsa all’alba “6 Km alle 6”.

Ore 6.00, Corsa all’alba “6 Km alle 6”. Dom 16: “I Dipingiamo Insieme”. Ore 22.30, Spettacolo Pirotecnico di Ferragosto.

“I Dipingiamo Insieme”. Ore 22.30, di Ferragosto. Lun 17: Estate Musicale Dianese – Musiche di Hollywood. “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi.

Estate Musicale Dianese – Musiche di Hollywood. “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi. Mar 18: “Diano sottoMarina”. “Diano in Musica”.

“Diano sottoMarina”. “Diano in Musica”. Mer 19: Progetto “Extra Omnes”.

Progetto “Extra Omnes”. Ven 21: Ore 21.30, “Diano Comic Show” con Antonio Casanova .

Ore 21.30, “Diano Comic Show” con . Sab 22: “Movin’On Rock Festival”. Inaugurazione mostra “Emozioni in viaggio” di Mauro Comiotto.

“Movin’On Rock Festival”. Inaugurazione mostra “Emozioni in viaggio” di Mauro Comiotto. Dom 23: Ore 21.00, “Incontri ravvicinati coi cantautori” con Luca Barbarossa .

Ore 21.00, “Incontri ravvicinati coi cantautori” con . Lun 24: “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi.

“Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi. Mar 25: Millennials Nostalgia (anni 80-90).

Millennials Nostalgia (anni 80-90). Mer 26: Estate Musicale Dianese – Trio Jazz Bonaccorso, Dado Moroni, Drake.

Estate Musicale Dianese – Trio Jazz Bonaccorso, Dado Moroni, Drake. Gio 27: “Due Parole in Riva al Mare”.

“Due Parole in Riva al Mare”. Ven 28: “Music Summer Beach”. Aperitivo “Brindando con Diana”.

“Music Summer Beach”. Aperitivo “Brindando con Diana”. Sab 29: Notte Bianca “Notte in Rosso”. Inizio “Sull’Onda di Settembre”.

Notte Bianca “Notte in Rosso”. Inizio “Sull’Onda di Settembre”. Dom 30: Ore 21.00, “La Corrida della domenica” con Paolo Bianco.

SETTEMBRE

Mar 1: Ore 21.00, “Diano in Musica”.

Ore 21.00, “Diano in Musica”. Mer 2: Progetto “Extra Omnes”.

Progetto “Extra Omnes”. Sab 5: Visita guidata al Museo Civico.

Visita guidata al Museo Civico. Dom 6: Mercatino “Diano Colleziona”. “I Dipingiamo Insieme”. 72^ “Mostra Venatoria Mercato”.

Mercatino “Diano Colleziona”. “I Dipingiamo Insieme”. 72^ “Mostra Venatoria Mercato”. Mer 9: Ore 21.00, “Incontri ravvicinati coi cantautori” con Fabio Concato .

Ore 21.00, “Incontri ravvicinati coi cantautori” con . Gio 10: Concerto della Banda Musicale Città di Diano Marina.

Concerto della Banda Musicale Città di Diano Marina. Sab 12: Inaugurazione mostra fotografica di Silvia Martino e Francesca Palermiti.

Inaugurazione mostra fotografica di Silvia Martino e Francesca Palermiti. Dom 13: Festa Patronale di San Nicola (Gorleri).

Festa Patronale di San Nicola (Gorleri). Dom 20: Raduno Fiat 500. Festa dello Sport “Sportivamente”.

Raduno Fiat 500. Festa dello Sport “Sportivamente”. Sab 26: Giornate Europee del Patrimonio (Museo Civico). Inaugurazione mostra Personale di Franco Passalacqua.