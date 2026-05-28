L’Amministrazione comunale ha presentato un programma monumentale che animerà la città da maggio a settembre. Confermati i format di maggior successo come gli “Incontri ravvicinati coi cantautori”, l'”Estate Musicale Dianese” e il “Diano Comic Show”. Attesi sul palco grandi nomi dello spettacolo. In calce, l’elenco completo degli appuntamenti.
Un’estate e un autunno 2026 letteralmente pulsanti di musica, cultura, tradizioni e sport. Diano Marina fa le cose in grande e si prepara ad accogliere turisti e residenti con un cartellone da record: ben 112 manifestazioni programmate da fine maggio a fine settembre. Un’offerta ampia e coerente che intreccia i format più amati dal pubblico con nuove iniziative pensate per animare ogni angolo della città, dal Molo delle Tartarughe a Villa Scarsella, fino al cuore dell’isola pedonale.
Tornano protagoniste le grandi rassegne che costituiscono ormai i “pilastri” dell’intrattenimento dianese. Gli “Incontri ravvicinati coi cantautori” porteranno sul mare le voci iconiche della canzone italiana (attesi, tra gli altri, Rita Pavone, Tosca, Alberto Fortis e Fabio Concato), mentre “Due Parole in Riva al Mare” rinnoverà il fortunato dialogo con autori e protagonisti della scena culturale nazionale. L’“Estate Musicale Dianese” alza ulteriormente l’asticella con un viaggio tra musica classica, jazz e colonne sonore d’autore, consacrando ancora una volta Villa Scarsella come vero e proprio salotto musicale all’aperto.
Grande spazio anche per le risate con il palcoscenico del “Diano Comic Show”, che alternerà comicità e magia ospitando volti noti come Franco Neri, Max Pisu e Antonio Casanova. Le notti cittadine si accenderanno con la rassegna “Diano in Musica”, le tradizionali Notti Bianche a tema e i grandi eventi sul Molo: dalle sfilate di moda ai tuffi nella nostalgia anni ’80 e ’90, fino all’energia rock del “Movin’On”. Come sempre, il divertimento laico si affiancherà al profondo senso di comunità delle feste patronali e delle processioni a mare (dall’Infiorata del Corpus Domini a San Giacomo, da Sant’Anna a San Nicola), spesso suggellate dai sempre attesi spettacoli pirotecnici.
Il ricco calendario non dimentica però la vita all’aria aperta e lo sport, proponendo eventi unici come le corse al sorgere del sole (“Diano all’Alba”), le suggestive camminate sotto le stelle e l’attesa “Festa dello Sport”. Il centro urbano diventerà un polo attrattivo continuo grazie a mercatini per appassionati (“Diano Colleziona”, “Liguria Vinile”) e alle mostre di pittura a cielo aperto. Tutto questo scandito dal ritmo incalzante delle serate di animazione musicale condotte dal mattatore Gianni Rossi e da Paolo Bianco.
L’Amministrazione Comunale ha lavorato in stretta sinergia con le realtà del territorio per costruire un’esperienza diffusa e accessibile a tutti. “Siamo orgogliosi di presentare un calendario che riflette la vitalità e l’accoglienza della nostra città”, sottolinea con soddisfazione il Sindaco Cristiano Za Garibaldi.
“La qualità delle manifestazioni è un elemento chiave della nostra offerta”, aggiunge l’Assessore al Turismo Luca Spandre, evidenziando il ruolo assolutamente strategico degli eventi per l’intero comparto turistico. A chiudere il cerchio è il Consigliere con delega alle Manifestazioni, Gianluca Gramondo, che rilancia l’importanza dell’impegno corale profuso: “Abbiamo voluto dare spazio a diverse forme d’arte e intrattenimento, con appuntamenti gratuiti e per tutte le età”.
IL CALENDARIO COMPLETO DELLE MANIFESTAZIONI:
MAGGIO
- Sab 30: Sala Falchi, inaugurazione mostra “Luci d’acqua” di Irene Longato.
GIUGNO
- Dom 7: Ore 10.00, Infiorata del Corpus Domini (Piazza del Comune); ore 18.00 (Chiesa S. Giacomo). Mercatino “Diano Colleziona”.
- Sab 13: Giornate Europee dell’Archeologia (Museo Civico).
- Dom 14: “Festa del Donatore” a cura di FIDAS (Piazza Martiri della Libertà).
- Gio 18: Ore 21.00, Concerto della Banda Musicale Città di Diano Marina. Inaugurazione mostra Personale di Walter Maritati (Sala Falchi).
- Sab 20: “Karateggiando 2026” a cura di ASD Fudoshin.
- Dom 21: Ore 18.00, “CRIstalli del tempo” al Molo delle Tartarughe. “I Dipingiamo Insieme”, mostra di pittura a cielo aperto.
- Gio 25: Ore 21.00, Concerto benefico “Stavolta mia Moglie mi Manda a FUNK”.
- Ven 26: Ore 21.00, “Incontri ravvicinati coi cantautori” con Rita Pavone. Ore 15.00, Laboratorio didattico al Museo Civico.
- Sab 27: Notte Bianca a tema nel centro. Inizio rassegna “Divertiamoci a Diano Marina” (fino a domenica).
- Mar 30: Ore 21.00, “Diano in Musica” nel centro cittadino.
LUGLIO
- Mer 1: Ore 21.00, “Due Parole in Riva al Mare”.
- Gio 2: Ore 21.00, Spettacolo “Terremoto sui tacchi” (Villa Scarsella).
- Ven 3: Ore 21.30, Serata musicale “Raccontami di te – Michele”.
- Sab 4: Ore 21.00, Estate Musicale Dianese – Tributo ai Dire Straits.
- Dom 5: Mercatino “Diano Colleziona”. Ore 21.00, “Incontri ravvicinati coi cantautori” con Tosca.
- Lun 6: Ore 21.00, “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi.
- Mar 7: Ore 21.00, “Diano in Musica”.
- Mer 8: Ore 21.00, “Diano sottoMarina”.
- Gio 9: Ore 21.30, Concerto Jazz “Omaggio a Paolo Conte” (Villa Scarsella).
- Ven 10: Ore 21.00, “Diano Comic Show” con Franco Neri. Visita guidata notturna al Museo Civico.
- Sab 11: Ore 21.00, Estate Musicale Dianese – Spettacolo di balletto.
- Dom 12: “I Dipingiamo Insieme”.
- Lun 13: Ore 21.00, “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi.
- Mar 14: Ore 21.00, “La Corrida” con Paolo Bianco.
- Mer 15: Ore 21.00, “Due Parole in Riva al Mare”.
- Gio 16: Ore 21.00, S. Messa “Stella Maris” con processione in mare. Festa Patronale Madonna del Carmine. Inizio Sagra “Evviva l’Estate” (fino al 19).
- Ven 17: Ore 21.00, “Diano Comic Show” con Max Pisu. Ore 18.00, Aperitivo “Degustando con Diana”.
- Sab 18: Ore 22.30, Spettacolo Pirotecnico per la Festa Patronale. Inaugurazione mostra “Visioni oniriche” di Mauro Michelis.
- Dom 19: Ore 20.30, Festa Patronale N.S. del Monte Carmelo con processione.
- Lun 20: Ore 21.00, “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi.
- Mar 21: Ore 21.00, “Diano in Musica”.
- Mer 22: Ore 21.00, Progetto “Extra Omnes”.
- Gio 23: Ore 21.00, “Diano sottoMarina”.
- Ven 24: Ore 21.30, Estate Musicale Dianese – “Carmina Burana”.
- Sab 25: Festa Patronale di S. Giacomo (Calderina). “MareAbilia” al Porto.
- Dom 26: Ore 21.00, Festa Patronale di Sant’Anna (Lido Sant’Anna).
- Lun 27: Ore 21.00, “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi.
- Mar 28: Ore 21.30, Progetto Festival (Sanremo).
- Mer 29: Ore 21.30, Concerto della Banda Musicale. Ore 21.00, “Due Parole in Riva al Mare”.
- Ven 31: Ore 21.30, “Incontri ravvicinati coi cantautori” con Alberto Fortis.
AGOSTO
- Sab 1: Ore 21.00, Spettacolo “Arsenico & Vecchi Merletti” (Villa Scarsella).
- Dom 2: Festa Patronale di Sant’Anna (Serreta). Mercatino “Diano Colleziona”. Galà “30 Minuti di Bellezza”.
- Lun 3: Ore 21.00, “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi.
- Mar 4: Ore 21.00, “Diano in Musica”.
- Gio 6: Ore 21.00, “Diano sottoMarina”.
- Ven 7: Fiera del Disco “Liguria Vinile”. Ore 21.30, Estate Musicale Dianese – Premio a Gianmarco Tognazzi.
- Sab 8: Visita guidata al Museo Civico. Inaugurazione mostra “Opere scelte”.
- Dom 9: “Diano Comic Show” (Vasumi e Kalabrougovic). “DianAffari”. Concerto del Coro Mongioje.
- Lun 10: Ore 21.00, “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi.
- Mar 11: Ore 21.30, “The starlight night run”.
- Mer 12: Ore 21.00, “Due Parole in Riva al Mare”.
- Gio 13: Ore 21.30, Estate Musicale Dianese – Tributo a Elton John. Laboratorio didattico “Storie al Museo!”.
- Ven 14: Torneo benefico di Calcio Balilla. Proiezione documentario su Battiato. Visita guidata al Museo Civico.
- Sab 15: Ore 6.00, Corsa all’alba “6 Km alle 6”.
- Dom 16: “I Dipingiamo Insieme”. Ore 22.30, Spettacolo Pirotecnico di Ferragosto.
- Lun 17: Estate Musicale Dianese – Musiche di Hollywood. “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi.
- Mar 18: “Diano sottoMarina”. “Diano in Musica”.
- Mer 19: Progetto “Extra Omnes”.
- Ven 21: Ore 21.30, “Diano Comic Show” con Antonio Casanova.
- Sab 22: “Movin’On Rock Festival”. Inaugurazione mostra “Emozioni in viaggio” di Mauro Comiotto.
- Dom 23: Ore 21.00, “Incontri ravvicinati coi cantautori” con Luca Barbarossa.
- Lun 24: “Balliamoci l’Estate” con Gianni Rossi.
- Mar 25: Millennials Nostalgia (anni 80-90).
- Mer 26: Estate Musicale Dianese – Trio Jazz Bonaccorso, Dado Moroni, Drake.
- Gio 27: “Due Parole in Riva al Mare”.
- Ven 28: “Music Summer Beach”. Aperitivo “Brindando con Diana”.
- Sab 29: Notte Bianca “Notte in Rosso”. Inizio “Sull’Onda di Settembre”.
- Dom 30: Ore 21.00, “La Corrida della domenica” con Paolo Bianco.
SETTEMBRE
- Mar 1: Ore 21.00, “Diano in Musica”.
- Mer 2: Progetto “Extra Omnes”.
- Sab 5: Visita guidata al Museo Civico.
- Dom 6: Mercatino “Diano Colleziona”. “I Dipingiamo Insieme”. 72^ “Mostra Venatoria Mercato”.
- Mer 9: Ore 21.00, “Incontri ravvicinati coi cantautori” con Fabio Concato.
- Gio 10: Concerto della Banda Musicale Città di Diano Marina.
- Sab 12: Inaugurazione mostra fotografica di Silvia Martino e Francesca Palermiti.
- Dom 13: Festa Patronale di San Nicola (Gorleri).
- Dom 20: Raduno Fiat 500. Festa dello Sport “Sportivamente”.
- Sab 26: Giornate Europee del Patrimonio (Museo Civico). Inaugurazione mostra Personale di Franco Passalacqua.