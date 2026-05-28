L’Amministrazione del Comune di Diano Marina ha promosso un tavolo tecnico finalizzato alla verifica dello stato attuale del litorale, delle opere di difesa e delle spiagge, con lo scopo di sviluppare le conseguenti progettazioni estese a tutto il litorale, suddiviso in levante (Borgo Paradiso) e ponente (centro storico e zona molo Cavour). Gli interventi strutturali (opere di difesa e ripascimenti), che sono emersi necessari e opportuni, hanno effetti anche sulla distribuzione delle concessioni demaniali e, di conseguenza, sul PUD, rivestendo un’importanza programmatoria di ampio raggio sul territorio che si affaccia sul mare per circa 3500 m.

Tra le prime azioni individuate, c’è il potenziamento della spiaggia libera a ponente del molo Cavour, un’area di grande pregio paesaggistico: un intervento è essenziale per garantire l’accessibilità al mare per tutti i cittadini e i turisti, mantenendo un equilibrio tra fruizione e tutela ambientale. Il progetto, redatto dall’Ing. Luca Rossi, prevede una spesa complessiva di 420.000 euro, che include lavori di difesa e ripascimenti. L’Amministrazione ha in programma di richiedere un contributo alla Regione Liguria, ai sensi della legge regionale del 1999, per supportare finanziariamente l’intervento.

Il Sindaco Cristiano Za Garibaldi ha dichiarato: “Il nostro litorale è un patrimonio inestimabile e dobbiamo fare il massimo per proteggerlo e valorizzarlo. Gli interventi previsti non solo miglioreranno la fruibilità delle spiagge, ma garantiranno anche la sicurezza delle nostre coste”.

L’Assessore Barbara Feltrin ha aggiunto “Questa è un’opportunità strategica per Diano Marina. Gli interventi di difesa e ripascimento non solo miglioreranno la qualità del nostro litorale, ma contribuiranno anche a una gestione sostenibile delle risorse naturali, senza cambiare l’aspetto paesaggistico dell’area”.