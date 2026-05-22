Il Sindaco Chiodi, le delegazioni internazionali e le autorità locali danno il via alla trentesima edizione di “AssaggiaTortona e dintorni”. Oltre 60 stand per celebrare i sapori del territorio.

È stata inaugurata oggi pomeriggio, nel cuore di una Via Emilia vestita a festa, la trentesima edizione di “AssaggiaTortona e dintorni”, la più importante rassegna enogastronomica della città. Il taglio del nastro ha visto la partecipazione del Sindaco Federico Chiodi, accompagnato dalla Giunta comunale al gran completo, in un momento di forte coesione istituzionale e territoriale.

Ad arricchire la cerimonia è stata la presenza del Sindaco di Pontecurone Valentino D’Amico, del Presidente di Alexala Roberto e delle delegazioni internazionali rappresentate dai sindaci dei comuni di Zduńska Wola (Polonia) e della città gemellata di Privas (Francia). Un parterre d’eccezione per celebrare un evento che, anno dopo anno, ha saputo conquistare un ruolo di primo piano ben oltre i confini locali.

I Numeri dell’Evento

19 Ristoratori locali

Ristoratori locali 15 Vignaioli del territorio

Vignaioli del territorio 27 Produttori a chilometro 0

Produttori a chilometro 0 5 Birrifici artigianali

Birrifici artigianali Oltre 60 Stand e truck food disposti lungo Via Emilia

Fino alla sera di domenica 24 maggio, il centro storico si trasforma in un grande percorso del gusto a cielo aperto. Sull’onda del grande successo di pubblico delle ultime edizioni, AssaggiaTortona torna a celebrare l’incontro tra prodotti, piatti, vini e birre, frutto della passione, della cura e dell’impegno inesauribile delle aziende del tortonese.

Un Viaggio Autentico nei Sapori

L’evento offre a cittadini e turisti, richiamati da tutto il Nord-Ovest e non solo, l’opportunità di intraprendere un autentico viaggio sensoriale. Protagoniste indiscusse sono le eccellenze del territorio, degustabili al naturale o come ingredienti centrali di piatti che fondono sapientemente tradizione e innovazione. Tra i banchi spiccano le profumate fragole di Tortona, le pesche di Volpedo, la ciliegia Bella di Garbagna e il pregiato miele locale. Accanto a queste delizie, i grandi classici della tradizione salumiera e casearia: il Salame Nobile del Giarolo, le tome, i formaggi di capra e il rinomato Montebore, insieme a molte altre specialità.

Il tutto sarà magistralmente accompagnato da una selezione di vini dei Colli Tortonesi, un’ampia scelta che spazia dai grandi bianchi – come il prestigioso Derthona Timorasso e il Cortese – ai rossi intramontabili della tradizione, tra cui Barbera e Croatina. L’abbinamento cibo-vino si conferma un’esperienza completa e coinvolgente, esaltando prodotti oggi riconosciuti e apprezzati sulle tavole di tutto il mondo.

Oltre il Gusto: Cultura, Arte e Intrattenimento

Agricoltura e cucina della tradizione sono un vero e proprio patrimonio culturale del tortonese, ma AssaggiaTortona va oltre l’enogastronomia. Durante l’intero weekend non mancheranno momenti di animazione per le famiglie, grazie alle lodevoli iniziative promosse dalla Fattoria Didattica VerdeCommerce e dall’Associazione Piemonte Bricks. Le piazze del centro si animeranno di musica, con eventi in Piazza Malaspina e Piazza Duomo che spazieranno dai DJ-set ai raffinati concerti a cura dell’Accademia Civica L. Perosi.

Per gli amanti dell’arte, la città apre le porte dei suoi tesori: sarà possibile visitare gratuitamente i vari musei cittadini, in un percorso che va dal MA.DE. alla Quadreria di Palazzo Guidobono, dall’esclusivo Museo del Divisionismo al Museo Diocesano e al Museo del Mare, per concludersi con l’originale e suggestivo Atelier Sarina, spazio espositivo dedicato all’affascinante mondo dei burattini.

A coronare la ricca offerta del fine settimana, i locali della biblioteca civica ospiteranno negli stessi giorni il festival “Viaggiamo con i libri-Libri dal vivo 2026”. L’iniziativa, ideata per valorizzare e far conoscere gli autori locali, rappresenta l’ennesimo fiore all’occhiello di una città che non smette di celebrare, in ogni sua forma e declinazione, l’eccellenza del proprio territorio e di chi lo vive.