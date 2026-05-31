A Beppe,

Beppe, il parrucchiere,

chiude il negozio

dopo sessant’anni di mestiere.

– o = O = o –

Vorrai mica stare in ozio?

Certo qualcosa troverai da compiere!?

– o = O = o –

Cosa dire in un sì

Importante momento?

– o = O = o –

Continua, altresì

sempr’attento

a via Dante,

al suo accrescimento;

un’icona per la città

assai importante:

speriamo tale resisterà,

sempre così elegante.

– o = O = o –

Beppe,

ai piè dell’arco

tanto qui hai portato,

con il tuo fare moderato,

per il tuo modo parco.

Mai, poi mai, sarai dimenticato!

Seppur l’attività hai costì cessato,

                                                   Franco Montaldo