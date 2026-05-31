A Beppe,
Beppe, il parrucchiere,
chiude il negozio
dopo sessant’anni di mestiere.
– o = O = o –
Vorrai mica stare in ozio?
Certo qualcosa troverai da compiere!?
– o = O = o –
Cosa dire in un sì
Importante momento?
– o = O = o –
Continua, altresì
sempr’attento
a via Dante,
al suo accrescimento;
un’icona per la città
assai importante:
speriamo tale resisterà,
sempre così elegante.
– o = O = o –
Beppe,
ai piè dell’arco
tanto qui hai portato,
con il tuo fare moderato,
per il tuo modo parco.
Mai, poi mai, sarai dimenticato!
Seppur l’attività hai costì cessato,
Franco Montaldo