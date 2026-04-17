Prenderà il via martedì 21 aprile, presso la Biblioteca comunale Mario Fiori di Volpedo, il laboratorio “dall’ idea alla storia” un percorso d’introduzione alla scrittura creativa e alla sceneggiatura organizzato dal Comune di Volpedo e curato da Mauro Rancan, autore presso Marotta & Cafiero Editori, Black Dog Edizioni e Garrincha Edizioni. Il percorso, articolato in 8 incontri settimanali da 2 ore, di terrà ogni martedì alle 20,30 e guiderà i partecipanti nella costruzione di una storia, dall’ idea iniziale sino alla struttura narrativa completa, seguendo il metodo dei 15 beat dello sceneggiature Blake Snyder. Il laboratorio è rivolto a chi desidera avvicinarsi alla scrittura attraverso spiegazioni semplici, esempi pratici e un approccio accessibile anche a chi è alla prima esperienza. Scrivere significa dare forma alle idee, alle emozioni e alle storie che spesso restano soltanto nella nostra testa. Questo laboratorio nasce proprio per aiutarle a trasformarle in racconto. Per informazioni e iscrizioni info@studiodali.it 333 9361940.