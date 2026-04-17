L’Associazione Amici di Santa Croce di Bosco Marengo, con il patrocinio del Comune di Bosco Marengo, organizza domenica 19 Aprile 2026 la XVIa edizione della Mostra-Mercato di piante, fiori e prodotti da giardino denominata “Bosco Fiorito”.

Anche quest’anno la manifestazione sarà arricchita dalla presenza di espositori di prodotti biologici e tipici locali e tanto altro ancora……

Durante la manifestazione si potrà ammirare la Mostra di Bonsai a cura del Bonsai Club Alessandria di Bosco Marengo.

Per i più piccoli divertimenti e giochi con la possibilità di avvicinarsi al mondo dei cavalli attraverso il Battesimo della Sella a cura della scuderia “I Tre Ponti” di Cassano Spinola.

Per l’occasione, sarà visitabile la sede-centro visite della Riserva Naturale Torrente Orba/Parco del Po piemontese, presso il Mulino Comunale di Bosco Marengo in via Marconi n.24-26, con visita alla collezione di esemplari naturalizzati della fauna locale e alla Mostra NODES – Immagini di sostenibilità di UPO (Università del Piemonte Orientale). La mostra sarà visitabile dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30.

Inoltre sarà possibile apprezzare un’esposizione fotografica a cura di Adriano Giraudo allestita per l’occasione nei locali del Comune.

Saranno attivi punti di ristoro a cura delle Proloco di Bosco Marengo, Basaluzzo, Casal Cermelli e Frugarolo dove sarà possibile gustare i loro piatti tipici e con la partecipazione dell’Associazione Rione di Sant’Antonio.

Durante la manifestazione sarà possibile visitare monumenti e musei di Bosco Marengo: la casa natale di Papa Pio V, le antiche mura del Paese, la Chiesa Parrocchiale dei S.S. Pietro e Pantaleone, l’antico lavatoio ed il Complesso Monumentale di Santa Croce.

Insomma….. da non perdere!

Vi aspettiamo numerosissimi per gustare una giornata primaverile con spunti di interesse storico-culturali nella terra natale del Papa piemontese Pio V.