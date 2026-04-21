Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto dei Carabinieri della Compagnia di
Ventimiglia che nel fine settimana scorso, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intemelio
hanno proceduto all’arresto ed al deferimento di due stranieri, entrambi per furto.
Nella notte del 17 aprile, a Ventimiglia, i militari dell’Aliquota Radiomobile, su richiesta pervenuta
al 112 da parte di un cittadino che aveva assistito ai fatti, sono intervenuti nel centro cittadino dove
un uomo – di origini romene, classe 1979, senza fissa dimora e con precedenti specifici – poco prima
si era reso responsabile del furto di un’autovettura regolarmente parcheggiata sulla pubblica via. La
tempestiva chiamata al numero d’emergenza e l’immediata attivazione da parte della centrale
operativa della Compagnia Carabinieri ha consentito all’equipaggio, già in servizio perlustrativo
nella zona, di intervenire con estrema prontezza e di bloccare in brevissimo tempo il veicolo ed il suo
conducente; all’uomo, a seguito della convalida dell’arresto con rito direttissimo tenutosi presso il
Tribunale di Imperia, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, con conseguente
traduzione presso la casa circondariale di Sanremo; l’autovettura è stata riconsegnata al legittimo
proprietario.
Nella giornata successiva, il 18 aprile, un altro intervento dei militari ha interessato il comune di
Camporosso dove una pattuglia della Stazione Carabinieri di Ventimiglia Principale si è
prontamente portata presso un esercizio commerciale del luogo, su richiesta del personale
dipendente che – tramite la videosorveglianza interna – aveva sorpreso un uomo nel tentativo di
allontanarsi dal negozio con della merce non pagata; anche in questo caso la presenza già in
“circuito” di un equipaggio dei Carabinieri ha permesso agli stessi di intervenire con estrema
celerità e di cogliere in flagrante l’uomo, un cittadino francese classe 1979, residente a Mentone, che
è stato deferito in stato di libertà per il reato di furto; per lui è scattata anche la misura del foglio
di via obbligatorio per la quale non potrà far rientro nel comune di Camporosso per i prossimi 2
anni; la merce sottratta è stata interamente recuperata e restituita agli aventi diritto.
Ventimiglia, un arresto per furto d’auto e una denuncia per taccheggio.
Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto dei Carabinieri della Compagnia di