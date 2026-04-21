Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto dei Carabinieri della Compagnia di

Ventimiglia che nel fine settimana scorso, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intemelio

hanno proceduto all’arresto ed al deferimento di due stranieri, entrambi per furto.

Nella notte del 17 aprile, a Ventimiglia, i militari dell’Aliquota Radiomobile, su richiesta pervenuta

al 112 da parte di un cittadino che aveva assistito ai fatti, sono intervenuti nel centro cittadino dove

un uomo – di origini romene, classe 1979, senza fissa dimora e con precedenti specifici – poco prima

si era reso responsabile del furto di un’autovettura regolarmente parcheggiata sulla pubblica via. La

tempestiva chiamata al numero d’emergenza e l’immediata attivazione da parte della centrale

operativa della Compagnia Carabinieri ha consentito all’equipaggio, già in servizio perlustrativo

nella zona, di intervenire con estrema prontezza e di bloccare in brevissimo tempo il veicolo ed il suo

conducente; all’uomo, a seguito della convalida dell’arresto con rito direttissimo tenutosi presso il

Tribunale di Imperia, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, con conseguente

traduzione presso la casa circondariale di Sanremo; l’autovettura è stata riconsegnata al legittimo

proprietario.

Nella giornata successiva, il 18 aprile, un altro intervento dei militari ha interessato il comune di

Camporosso dove una pattuglia della Stazione Carabinieri di Ventimiglia Principale si è

prontamente portata presso un esercizio commerciale del luogo, su richiesta del personale

dipendente che – tramite la videosorveglianza interna – aveva sorpreso un uomo nel tentativo di

allontanarsi dal negozio con della merce non pagata; anche in questo caso la presenza già in

“circuito” di un equipaggio dei Carabinieri ha permesso agli stessi di intervenire con estrema

celerità e di cogliere in flagrante l’uomo, un cittadino francese classe 1979, residente a Mentone, che

è stato deferito in stato di libertà per il reato di furto; per lui è scattata anche la misura del foglio

di via obbligatorio per la quale non potrà far rientro nel comune di Camporosso per i prossimi 2

anni; la merce sottratta è stata interamente recuperata e restituita agli aventi diritto.

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