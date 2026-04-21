Martedì 21 aprile alla presenza dell’Assessore alla Cultura Fabio Morreale si è svolta presso la Pinacoteca Civica la cerimonia di donazione di due opere dell’artista Laura Vecchi Ford, nata e cresciuta a Tortona fino agli anni ’60, trasferita poi in Irlanda dove ha continuato la sua attività di insegnante e pittrice.

Si tratta di due opere di periodi diversi del suo percorso artistico: “Volo notturno” del 1968 e “A mezzo cielo” del 2009.

L’artista già nel 2022, a seguito della mostra “Paesaggi, scorci, vedute” realizzata a Palazzo Guidobono aveva donato alle Civiche Raccolte d’Arte il dipinto “Dintorni del Tortonese-Sito di S.Marziano” del 2022.

Le opere donate saranno esposte in occasione della Festività di Santa Croce.

A Laura Vecchi Ford vanno i sentiti ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale di Tortona.