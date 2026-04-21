Come preannunciato, dall’1 al 3 maggio 2026 – in occasione del Compleanno della Città e all’interno della manifestazione “La San Giorgio” – Alessandria ospiterà, presso numerosi locali cittadini, una nuova edizione degli “Agnolotto Days”, iniziativa dedicata alla valorizzazione di uno dei piatti simbolo della tradizione piemontese.

L’evento, che ha registrato il coinvolgimento di molti operatori del settore enogastronomico, consultabili al link https://www.comune.alessandria.it/novita/notizie/agnolotto-days, si conferma come un appuntamento molto atteso dalla cittadinanza, capace di unire promozione del territorio, convivialità e riscoperta delle tradizioni locali e rafforzare l’identità culturale della Città.

Si ricorda che nel corso delle tre giornate, i visitatori avranno l’opportunità di degustare le diverse interpretazioni dell’agnolotto proposte dai ristoratori, oltre a partecipare a momenti di approfondimento dedicati alla cultura gastronomica del territorio.

Il Vicesindaco con delega al Commercio e Marketing territoriale Giovanni Barosini commenta: “Gli ‘Agnolotto Days’ rappresentano un’occasione preziosa per valorizzare una delle espressioni più autentiche della nostra tradizione gastronomica e, al tempo stesso, per promuovere Alessandria come luogo di incontro, cultura e convivialità. Gli “Agnolotti di Alessandria” sono stati infatti formalmente riconosciuti come DE.C.O. ovvero prodotti con Denominazione Comunale Di Origine. Per tre giorni, dall’1 al 3 maggio, le nostre attività apriranno le porte a cittadinanza e visitatori, offrendo un’esperienza che unisce gusto, identità e socialità. Come Amministrazione, siamo orgogliosi di sostenere iniziative capaci di generare partecipazione e di valorizzare le eccellenze del nostro territorio, rendendo la Città sempre più attrattiva e viva”.