Ventimiglia (IM) – Proseguono i controlli del territorio da parte dei militari della Compagnia

Carabinieri di Ventimiglia, costantemente impegnati nel monitoraggio e nella sicurezza della

delicata area di confine intemelia, con particolare attenzione anche al sempre attuale ed importante

fenomeno dell’immigrazione clandestina. Le intense attività di pattugliamento hanno così portato,

negli ultimi giorni, all’arresto in flagranza di due cittadini di origini tunisine in due distinte

operazioni.

Nella prima, i militari della Stazione Carabinieri di Ventimiglia Principale hanno tratto in arresto

un cittadino tunisino di 26 anni (classe 2000), in Italia senza fissa dimora e con precedenti per reati

predatori. Fermato durante un controllo del territorio effettuato in arco orario notturno, il giovane

ha tentato di eludere le verifiche dei militari esibendo una carta di identità italiana valida per

l’espatrio risultata falsa e riportante false generalità; lo stesso pertanto è stato tratto in arresto in

flagranza per il possesso del documento contraffatto ed altresì deferito per il reato di false

dichiarazioni sull’identità personale. Il giovane è stato quindi ristretto presso le camere di sicurezza

della Caserma Livio Duce di Ventimiglia, in attesa del rito direttissimo; a suo carico è inoltre scattato

un divieto di dimora nella Regione Liguria, misura applicata a seguito di furti commessi

precedentemente in un’altra provincia ligure.

Questa operazione segue di pochi giorni un altro importante intervento condotto da una pattuglia

dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ventimiglia durante un controllo notturno in Via

Cavour. In quell’occasione, a finire in manette è stato un 51enne tunisino (classe 1975) con l’accusa

di reingresso illegale nel territorio dello Stato. L’uomo, già espulso dal territorio nazionale nel 2025,

aveva varcato nuovamente il confine italiano in maniera clandestina, provenendo dalla vicina

Francia. La sua permanenza è durata soltanto poche ore: notato dai militari e sottoposto a immediate

verifiche, è stato arrestato. Sottoposto a processo per rito direttissimo, il 51enne è stato formalmente

riammesso alla frontiera francese, lo stesso Paese dal quale proveniva al momento del suo ingresso

irregolare.

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