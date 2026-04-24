Ventimiglia (IM) – Proseguono i controlli del territorio da parte dei militari della Compagnia
Carabinieri di Ventimiglia, costantemente impegnati nel monitoraggio e nella sicurezza della
delicata area di confine intemelia, con particolare attenzione anche al sempre attuale ed importante
fenomeno dell’immigrazione clandestina. Le intense attività di pattugliamento hanno così portato,
negli ultimi giorni, all’arresto in flagranza di due cittadini di origini tunisine in due distinte
operazioni.
Nella prima, i militari della Stazione Carabinieri di Ventimiglia Principale hanno tratto in arresto
un cittadino tunisino di 26 anni (classe 2000), in Italia senza fissa dimora e con precedenti per reati
predatori. Fermato durante un controllo del territorio effettuato in arco orario notturno, il giovane
ha tentato di eludere le verifiche dei militari esibendo una carta di identità italiana valida per
l’espatrio risultata falsa e riportante false generalità; lo stesso pertanto è stato tratto in arresto in
flagranza per il possesso del documento contraffatto ed altresì deferito per il reato di false
dichiarazioni sull’identità personale. Il giovane è stato quindi ristretto presso le camere di sicurezza
della Caserma Livio Duce di Ventimiglia, in attesa del rito direttissimo; a suo carico è inoltre scattato
un divieto di dimora nella Regione Liguria, misura applicata a seguito di furti commessi
precedentemente in un’altra provincia ligure.
Questa operazione segue di pochi giorni un altro importante intervento condotto da una pattuglia
dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ventimiglia durante un controllo notturno in Via
Cavour. In quell’occasione, a finire in manette è stato un 51enne tunisino (classe 1975) con l’accusa
di reingresso illegale nel territorio dello Stato. L’uomo, già espulso dal territorio nazionale nel 2025,
aveva varcato nuovamente il confine italiano in maniera clandestina, provenendo dalla vicina
Francia. La sua permanenza è durata soltanto poche ore: notato dai militari e sottoposto a immediate
verifiche, è stato arrestato. Sottoposto a processo per rito direttissimo, il 51enne è stato formalmente
riammesso alla frontiera francese, lo stesso Paese dal quale proveniva al momento del suo ingresso
irregolare.
Ventimiglia, due arresti per reingresso illegale e possesso di documenti d’identità falsi
Ventimiglia (IM) – Proseguono i controlli del territorio da parte dei militari della Compagnia