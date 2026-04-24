Prosegue l’attività di controllo della Polizia Locale contro il fenomeno degli affitti turistici irregolari. In occasione delle festività pasquali, gli agenti hanno intensificato le verifiche sul territorio, mettendo sotto osservazione il mercato delle locazioni brevi, sempre più diffuso anche attraverso piattaforme online e social network.

L’operazione ha visto il monitoraggio di oltre cinquanta annunci pubblicati sul web, accompagnato da trenta sopralluoghi mirati in diverse zone della città. Un’attività capillare che ha consentito di individuare alcuni appartamenti non censiti nelle banche dati ufficiali, portando così alla contestazione di violazioni che, come ricorda il Comando, prevedono sanzioni particolarmente severe, con multe che possono arrivare fino a 8.000 euro.

Al centro delle verifiche anche il rispetto dell’obbligo di esposizione del Codice Identificativo Nazionale, il cosiddetto CIN, requisito ormai imprescindibile per la pubblicazione di qualsiasi annuncio legato alle locazioni turistiche. Uno strumento pensato per garantire trasparenza e tracciabilità, a tutela sia dei visitatori sia degli operatori che rispettano le regole.

Sull’operazione è intervenuto il Vice Comandante Aniello specificando che l’attività della Polizia Locale non punta alla semplice repressione, ma alla tutela dell’intero comparto turistico di Diano Marina. I controlli – precisa il comando – sono necessari per garantire che tutti gli operatori possano lavorare con dignità all’interno delle regole, contrastando una concorrenza sleale che danneggia chi gestisce le strutture con correttezza e professionalità.

Il sindaco di Diano Marina ha ribadito l’importanza di mantenere elevati standard di legalità in un settore strategico per l’economia locale: “Il turismo è una risorsa fondamentale per la nostra città. Garantire il rispetto delle norme significa tutelare l’immagine di Diano Marina e offrire ai visitatori un sistema di accoglienza affidabile e qualificato”.

A fargli eco l’assessore al Turismo, che evidenzia come la qualità dell’offerta passi anche attraverso il rispetto delle regole: “Ringrazio il Comando di Polizia Locale per l’impegno che dimostrano costantemente. Un mercato trasparente è il primo passo per costruire un turismo sostenibile e competitivo. I controlli sono indispensabili per valorizzare il lavoro di operatori onesti e migliorare complessivamente l’esperienza dei nostri ospiti”.

I controlli proseguiranno con l’obiettivo di garantire sicurezza, legalità e un alto standard dell’accoglienza nella città di Diano Marina.