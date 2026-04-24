È di oltre 600 mila euro il finanziamento dal Fondo Strategico regionale destinato alla provincia di Imperia su indicazione dell’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone per il miglioramento della sicurezza della circolazione lungo Sp45 di Pietrabruna, nel tratto fra il Km 1,800 e il Km 3,500.

L’intervento è pari a un importo complessivo di 670 mila euro, di cui 603 mila dal Fondo Strategico regionale e con un cofinanziamento provinciale di 67 mila euro.

“Si tratta di un intervento importante – afferma l’assessore Giampedrone – che va nella direzione di garantire maggiore sicurezza a un’arteria strategica per il territorio dell’entroterra imperiese. La manutenzione e la messa in sicurezza delle strade provinciali restano una priorità per la Regione Liguria, soprattutto in aree fragili dove la viabilità rappresenta un collegamento essenziale per cittadini e attività economico produttive. Con questo finanziamento continuiamo a investire risorse concrete per sostenere le amministrazioni locali e migliorare la qualità della rete infrastrutturale, contribuendo anche alla tutela del territorio”.

“I lavori riguardano l’allargamento della sede stradale in corrispondenza di alcune curve – spiega il presidente della Provincia Claudio Scajola -. Sono interventi particolarmente importanti in quanto il tratto di strada interessato è solitamente percorso anche da mezzi pesanti”.