Cassano Spinola – Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 50enne, disoccupato e con precedenti per reati contro la persona, già destinatario di un avviso orale.

L’uomo è stato fermato a seguito di un episodio di violenza scaturito all’interno di un bar, quando i gestori hanno richiesto l’intervento del 112 per un avventore molesto. Secondo quanto ricostruito, il 50enne, in evidente stato di ubriachezza, avrebbe preteso la somministrazione di ulteriori alcolici, impedendo il regolare svolgimento dell’attività e disturbando i clienti presenti, per poi allontanarsi a bordo della propria autovettura prima dell’arrivo della pattuglia.

I Carabinieri, postisi immediatamente alla ricerca dell’uomo, lo hanno rintracciato poco dopo lungo la strada provinciale che conduce a Villalvernia. Qui, dopo essere finito fuori dalla sede stradale, l’uomo era riuscito a riportare l’auto sulla carreggiata nonostante i gravi danni riportati dal mezzo. Alla vista dei Carabinieri, il 50enne ha tentato una breve fuga, interrotta dopo pochi metri dalla pattuglia che è riuscita a bloccarlo.

Durante le fasi dell’identificazione, l’uomo si è dimostrato particolarmente aggressivo, arrivando a colpire i Carabinieri con calci e spintoni. All’arrivo del personale sanitario del 118, l’uomo si è scagliato anche contro i soccorritori, che sono rimasti feriti.

Una volta riportata la calma, i Carabinieri hanno arrestato il 50enne per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’uomo è stato condotto davanti al Tribunale di Alessandria, che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.