Quella in corso sarà una settimana molto impegnata per FIAB Tortona sezione Malabrocca:
– Giovedi pomeriggio ore 18 da Libreria Namastè Book and Coffee per l’incontro #Tortonavainbici, un’interessante iniziativa per la realizzazione partecipata di una rete ciclabile urbana a #Tortona.
– Domenica, in collaborazione con Enjoy the Trail e Comune di Tortona la pedalata “Tortona la bella, Tortona la buona” che vedrà l’Ambiente Scrivia Protagonista di una giornata all’insegna della natura e delle due ruote. (Iscrizioni: https://servizionline.comune.tortona.al.it/portal/servizi/moduli/194/modulo (occorre accreditarsi tramite SPID o CIE)
++ Sabato parteciperemo con Gliamicidellebici F.I.A.B. Alessandria alla Pedalata sui luoghi della Libertà: partenza ore 13:45 da #Castelnuovo Scrivia.++