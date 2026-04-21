Domenica 26 aprile 2026, presso la Società Comunale di Carezzano Maggiore in Via Vittorio Veneto 7, alle ore 17.30 si terrà la presentazione del libro “Le due guerre di Pietro Manzini”.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Carezzano, rappresenta la prima nazionale del volume curato da Paolo Ferrari e Mimmo Franzinelli in cui sono state raccolte le memorie del fondatore del distaccamento partigiano che operò a Sant’Alosio durante la Seconda guerra mondiale.

La scelta di Carezzano come prima tappa delle presentazioni è particolarmente significativa, in quanto “Ercole” era nato a Carezzano e ivi fondò il distaccamento.

Interverranno Franco Manzini, figlio di Pietro e custode della di lui memoria, ed Eraldo Canegallo, storico locale e autore del saggio introduttivo al libro sulla Resistenza nel Tortonese.