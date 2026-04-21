Il gruppo di lettura “I Lettori Selvaggi” della Biblioteca Civica “A. S. Novaro” di Diano Marina sta per festeggiare il suo quarantanovesimo incontro. Un appuntamento che sottolinea il successo e la vitalità di un’iniziativa che, da oltre cinque anni, anima la comunità locale e promuove la riscoperta del patrimonio librario della biblioteca.

L’iniziativa ha saputo creare una solida e appassionata comunità di lettori, confermando il ruolo della Biblioteca Civica di Diano Marina come un vivace centro di aggregazione e confronto culturale. Attraverso la discussione di opere letterarie, il gruppo incentiva la riscoperta dei volumi presenti nelle collezioni della Biblioteca, offrendo un’opportunità unica di approfondimento e condivisione.

Il prossimo incontro è fissato per domani, mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 18:15. I partecipanti avranno l’occasione di confrontarsi su uno dei capolavori più celebri e discussi del Novecento: “Lolita” di Vladimir Nabokov, pubblicato per la prima volta a Parigi nel 1955. Per garantire la massima partecipazione e permettere anche a chi non risiede stabilmente in zona di seguire la discussione, l’evento si svolgerà in modalità telematica tramite Google Meet.

“Il quarantanovesimo incontro è una testimonianza della dedizione e dell’entusiasmo dei nostri concittadini per la lettura”, ha commentato l’Assessore Sabrina Messico. “La scelta di un’opera complessa e affascinante come ‘Lolita’ di Nabokov promette una discussione ricca e stimolante. Inoltre, la modalità online garantisce che nessuno sia escluso da questa preziosa opportunità di crescita culturale, rendendo la cultura accessibile a tutti, ovunque si trovino”.

Il gruppo dei Lettori Selvaggi è aperto a tutti coloro che desiderano condividere il piacere della lettura, scoprire nuovi autori o approfondire grandi classici in un clima informale e stimolante. La partecipazione non richiede competenze specifiche, ma solo il desiderio di mettere in comune le proprie riflessioni e impressioni suscitate dalle pagine lette.