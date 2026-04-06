Riportiamo un intervento dell’assessore ai lavori Pubblici Luigino Bonetti sui problemi che interessano al frazione di Rivalta scrivia che conta oltre mille abitanti.

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Purtroppo la nostra frazione di Rivalta Scrivia è sottoposta da un decennio ad un intenso traffico di mezzi pesanti per il cantiere COCIV. E alcune famiglie, causa l’ubicazione delle loro abitazioni, sono state penalizzate ad un livello molto alto. Il sottoscritto ha constatato, negli ultimi 7 anni come assessore, questo loro disagio, composto da diversi problemi:

– aumento della viabilità e velocità soprattutto di mezzi pesanti;

– aumento delle polveri, soprattutto nei mesi estivi;

– rumori e danni su alcune abitazioni per le vibrazioni.

L’Amministrazione comunale è intervenuta con i vertici di COCIV (c’è da tenere presente che la struttura è articolata e suddivisa a seconda delle competenze e ciò incide sulla risoluzione in tempi brevi dei disagi) ottenendo:

– la riduzione della velocità di transito dei loro mezzi;

– concordato il passaggio dei veicoli per bagnare la strada statale 211;

– effettuati più controlli con presenza dei Vigili, e soprattutto (con uno sforzo notevole da parte del Comune) installato due impianti semaforici in 7 anni nell’abitato di Rivalta sulla 211, per indurre una riduzione della velocità e conseguentemente anche delle emissioni. A questo proposito segnalo che dall’inizio dell’anno sono state elevate 128 contravvenzioni.

Per quanto riguarda strada Cerca in coordinamento con il comando di Polizia Municipale è stato sollecitato COCIV a effettuare, a loro spese, alcuni interventi:

– riduzione della velocità e del passaggio dei loro mezzi;

– taglio alberi che impedivano la visuale;

– fornitura e posa specchi agli incroci;

– fornitura e posa dei dossi rallentatori agli incroci con strada Porta e strada Gerbidi.

Riguardo alla tutela del territorio e dei cittadini vi sono monitoraggi e controlli per il Terzo Valico prescritti dal CIPE al momento dell’approvazione del progetto e consistono nella verifica degli impatti ambientali in ogni fase dell’esecuzione.

Le componenti ambientali oggetto di indagine sono: atmosfera, acque superficiali, flora e fauna, rumore, vibrazioni, stato fisico dei luoghi.

Il piano di monitoraggio ambientale (PMA) redatto da COCIV e approvato dal Ministero misura lo stato complessivo dell’ambiente nelle sue diverse componenti.

I monitoraggi previsti dal PMA sono condotti da COCIV e i risultati vengono messi a disposizione delle ARPA regionali che li verificano, valutano i risultati e identificano eventuali criticità. L’Osservatorio Ambientale appositamente costituito dal Ministero acquisisce i risultati e li trasmette al sistema informatico.

I dati sono liberamente accessibili anche per i cittadini sul sito dell’Osservatorio Ambientale che si avvale del supporto tecnico di ARPA. Su tali presupposti si sono concretizzati i controlli ed analisi sin qui effettuati nell’area di Rivalta, anche a seguito di specifiche istanze e segnalazioni, così da accertare che l’attività di cantiere fosse svolta in maniera puntuale nel rispetto dell’ambiente e dei corretti limiti di emissione, immissione e vibrazione.

L’ufficio tecnico accoglie le segnalazioni che pervengono alla mail segnalazioni@comune.tortona.al.it e nel caso si mette sempre in contatto con i referenti di COCIV per appurare o sensibilizzare la risoluzione di eventuali criticità.

Consludo il mio intervento con il problema che oggi mi sta più a cuore e di più difficile risoluzione: strada Padernina.

Ubicata all’incrocio fra la statale 211 e il viale che inizia dal cimitero, vi sono due abitazioni che più di tutte le altre sono penalizzate dal passaggio dei veicoli pesanti; oltre al rumore e alle polveri hanno subito danni alla struttura degli immobili.

Con i vertici COCIV in questi anni ci siamo incontrati diverse volte spiegando i problemi ma con pochi risultati concreti. Come Amministrazione abbiamo cercato di ridurre i disagi aumentando la presenza dei Vigili (ma non basta: dall’inizio dell’anno sono state elevate 17 multe); sono stati instalalti a inizio anno due cartelli nell’incrocio )ì(uno a sinistra, uno a destra) con la dicuìitura “vietato il passaggio di mezzi di ogni portata escluso veicoli diretti ai cantieri COCIV e Nobel Sport”. Un altro cartello è stato installato davanti alal rotonda del Rivalta Terminal Europa (per impedire il passaggio anche dal quella parte), aumentando ulteriormente la presenza dei Vigili. Ci è stato promesso il passaggio per bagnare la strada, specialmente nei mesi estivi.

Queste richieste sono state inviate anche dai due proprietari a COCIV, chiedendo anche una perizia dei loro fabbricati, perizia già effettuata nel 2022.

Luigino Bonetti