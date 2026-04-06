Un incendio di un cassonetto dei rifiuti, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, si é verificato poco dopo le 21 di questa sera, lunedì di Pasquetta. Subito sono stati avvertiti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che si sono immediatamente recati sul posto sul quale é arrivato anche il Sindaco del paese per capire cosa fosse successo.

I pompieri hanno spento le fiamme in breve tempo: non si esclude che qualcuno possa aver gettato della brace del barbecue all’interno del cassonetto che probabilmente non era completamente spenta.