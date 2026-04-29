E’ presentata oggi, mercoledì 29 aprile, la 13esima edizione di Aromatica, la kermesse che apre la stagione estiva a Diano Marina con 55 eventi in tre giorni 25 chef e una valanga di novità fra cui la presenza di Giorgio Mastrota, Oscar Farinetti, Irene Volpe e soprattutto di Alberto Tomba campione dello sci, Anderson Hernanes ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus, e dell’astronauta Franco Malòerba che dovrà realizzare un orto nello spazio.

Alla presentazione che si è svolta all’interno dell’Hotel Metropol di Diano Marina e condotta da Renata Cantamessa, meglio conosciuta come FATA ZUCCHINA, la fata agricola italiana con progetti per le famiglie su prevenzione, Made in Italy, solidarietà benefica e felicità sociale, hanno preso parte l’assessore regionale Alessandro Piana, il Sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi, l’assessore al turismo Luca Spandre e Marco Bendetti di DMO Riviera dei Fiori.

Il Sindaco Cristiano Za Garibaldi ha fatto gli onori di casa ringraziando tutti gli sponsor e ribadendo l’importanza della rassegna per la città e non solo; l’assessore regionale Alessandro Piana ha ribadito l’importanza dei contenuti della rassegna rivolta anche alle nuove generazioni mentre l’assessore Luca Spandre ha posto l’accento sul grande lavoro preparatorio che è stato fatto con Aromatica off.

Aromatica si terrà Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, Diano Marina torna a trasformarsi nel centro nevralgico della produzione ligure di eccellenza con l’edizione 2026 di Aromatica. La manifestazione, che celebra le erbe aromatiche e le specificità del Ponente, conferma la sua natura di evento di sistema, capace di unire agricoltura, commercio e promozione turistica in un unico contenitore esperienziale.

Il cuore pulsante dell’evento è rappresentato dall’area espositiva e dalle tante attività a tema previste nel centro cittadino: un vero salotto urbano che ospiterà 120 produttori di eccellenze, sia di tipicità liguri che di prodotti a base di aromatiche e altre eccellenze agroalimentari. La selezione, che spazia dalle piante in vaso ai prodotti trasformati, mette in mostra un comparto che vede la Liguria leader nazionale con oltre 100 milioni di vasi prodotti ogni anno. L’obiettivo di Aromatica rimane quello di offrire una vetrina concreta a una filiera strategica per l’economia regionale, garantendo ai visitatori un contatto diretto con i custodi della biodiversità locale. Prodotti che sono alla base della Cucina Italiana, da qualche mese riconosciuta dall’Unesco quale Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

Il programma si sviluppa attorno al palco dei cooking show e al Palaromatica delle conferenze, dove visioni imprenditoriali e carriere d’eccezione si confronteranno sul tema del gusto e della sostenibilità.

Tra gli ospiti di questa edizione figurano Oscar Farinetti, che presenterà il suo esordio nella narrativa, l’astronauta Franco Malerba con i progetti di coltivazione nello spazio, e figure del panorama mediatico e sportivo come Giorgio Mastrota, la chef itinerante Irene Volpe, l’ex calciatore Hernanes, oggi produttore vitivinicolo, chef stellati e moltissimi altri.

Oltre alle performance live, Aromatica 2026 coinvolge l’intero territorio con le “Cene a 4 mani”, dove chef resident e ospiti – come Antonio Buono, Antonio di Leo e Irene Volpe – collaboreranno per valorizzare le materie prime locali in menu dedicati.

Completano il quadro i concorsi rivolti alla mixology e alle attività commerciali del Golfo, consolidando un format che punta sulla partecipazione corale di istituzioni e operatori privati.

In piazza Martiri della Libertà troveranno spazio anche alcune realtà e associazioni no profit del territorio, alle quali sono stati riservate apposite postazioni, e – per le tre giornate, due istituti scolastici superiori: il Ruffini-Aicardi di Arma di Taggia (Alberghiero), presenza ormai abituale (anche con i cooking show dei suoi allievi e del docente-chef Livio Revello), e il Polo Tecnologico Imperiese, protagonista di un paio di conferenze.



I Partner di Aromatica 2026: una rete per il territorio

Aromatica è organizzata da Gestioni Municipali SpA, insieme al Comune di Diano Marina, e viene realizzata grazie alla fattiva partecipazione di Regione Liguria Assessorato all’Agricoltura e di Camera di Commercio Riviere di Liguria. Beneficia di numerosi e qualificati patrocini di livello nazionale.

Il successo e la caratura di Aromatica 2026 sono il risultato di una sinergia profonda tra pubblico e privato, una collaborazione che va ben oltre il semplice sostegno economico. Un ringraziamento sentito va a tutti gli sponsor e ai partner tecnici che hanno scelto di legare il proprio nome a questa manifestazione, condividendo la missione di valorizzare l’eccellenza ligure e la biodiversità del Ponente.

Grazie anche al loro contributo, Diano Marina può trasformarsi in un palcoscenico nazionale, offrendo una vetrina d’eccezione ai 120 produttori presenti e garantendo un palinsesto di altissimo livello qualitativo. Il loro supporto non è solo un investimento in un evento, ma un atto di fiducia verso la filiera agricola e turistica del territorio, un motore che permette di generare valore, cultura e innovazione. Essere partner di Aromatica significa far parte di una comunità che crede nella qualità, nel rispetto delle radici e nella capacità della nostra Riviera di farsi “salotto” del mondo. Insieme per a dare voce e profumo alle eccellenze del nostro splendido territorio.