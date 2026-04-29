DIANO MARINA – Un Consiglio Comunale denso di temi caldi quello che si è riunito martedì sera a Diano Marina. Al centro del dibattito non solo i conti dell’Ente, ma soprattutto le grandi opere, la gestione del sistema fognario e i nuovi servizi ai cittadini.

Bilancio e scontro sulle opere pubbliche

La seduta si è aperta con l’approvazione del rendiconto finanziario 2025. Un passaggio tecnico che è diventato politico quando il consigliere di opposizione Francesco Parrella ha lamentato una carenza di interventi strutturali. Pronta la replica dell’Amministrazione, che ha rivendicato con orgoglio i risultati raggiunti: dalla costruzione di due scuole alla realizzazione del tratto cittadino della Ciclovia Tirrenica, fino alla riqualificazione di viale Kennedy e al restauro del Palazzo Comunale.

Un segno di civiltà: arriva il cimitero per gli animali

Uno dei punti che ha trovato la piena convergenza di tutta l’assise (voto all’unanimità) è stata la mozione del gruppo “Diano Domani” per la creazione di un cimitero per gli animali d’affezione. L’area sarà individuata all’interno del progetto di ampliamento del cimitero esistente, rispondendo a una sensibilità sempre più diffusa tra i cittadini che desiderano un luogo dignitoso per i propri amici a quattro zampe.

Ciclovia Tirrenica: sicurezza sotto la lente

Riflettori accesi sulla nuova pista ciclabile. Alle richieste di chiarimenti dei consiglieri Bellacicco e Borghi sulla sicurezza delle aperture pasquali, il Comune ha confermato che tutta la documentazione e i collaudi sono regolarmente agli atti.

Per il futuro, si punta a elevare ulteriormente gli standard: è allo studio l’installazione di un impianto semaforico all’incrocio di via Campodonico, un nodo complesso per non bloccare il traffico veicolare. In arrivo anche dissuasori metallici (“archetti”) in via Ca’ Rossa e il completamento della segnaletica verticale da parte della Regione previsto già per la prossima settimana.

Emergenza fognature: il piano per la stagione balneare

In vista dell’estate, il tema degli sversamenti fognari resta prioritario. Il Sindaco ha rassicurato il Consiglio sul rispetto del cronoprogramma di Rivieracqua. Sebbene per la messa in sicurezza definitiva serviranno ancora due anni, le azioni emergenziali sono state avviate: pulizia degli impianti, acquisto di nuove pompe di sicurezza e potenziamento della centrale Sant’Anna. Settimana prossima è previsto un nuovo incontro con l’EGATO per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori.

Commercio e Scuola: le scadenze

Novità anche per il Piano del Commercio, attualmente al vaglio della Soprintendenza dopo l’intesa raggiunta con le associazioni di categoria. Infine, buone notizie per le famiglie: il nuovo asilo nido di via Rossini si avvia al completamento. I lavori per le aree esterne termineranno l’8 giugno, con l’obiettivo di aprire ufficialmente le porte ai piccoli alunni il 1° settembre 2026, rispettando pienamente le scadenze imposte dal PNRR.