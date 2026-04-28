Dal 1 al 3 maggio 2026, la Saletta al pianterreno del Centro Incontro di San Bartolomeo al Mare aprirà le porte a “Poesia del Colore”, l’attesa mostra collettiva degli allievi dei Corsi d’Arte della Biblioteca Civica. L’esposizione, curata dalla Maestra Monica Aicardi e dagli artisti stessi, rappresenta il coronamento di un lungo percorso di ricerca espressiva che da molti anni arricchisce il panorama culturale locale. I visitatori potranno ammirare una varietà di opere che spaziano dalla delicatezza dell’acquerello alla profondità dei dipinti a olio e acrilico, fino alla materia vibrante delle ceramiche Raku. Un elemento distintivo di questa edizione sarà l’unione tra pittura e parola: le opere saranno infatti accompagnate da Haiku, a cura di Monica Aicardi. Questi brevi componimenti poetici, focalizzati sulla natura e sulle emozioni, catturano istanti fugaci, creando un “unico respiro” con l’impatto visivo delle tele e delle sculture, come recita il verso scelto per l’evento: “Colori sparsi. Mani diverse, un unico respiro.” L’inaugurazione ufficiale, accompagnata da un piccolo rinfresco, si terrà venerdì 1 maggio alle ore 17:00. Gli artisti in mostra: Monica Aicardi, Maria Bonifai, Maria Canonero, Cristina Desiglioli, Silvana Fassino, Antonino Frassica, Maria Gandolfi, Marianne Heyt, Elena Lodola, Eliana Rossetti, Elisabeth Spotorno, Enrica Squillario, Nadia Stalla, Anna Maria Vecchi, Paolo Vezzoli. L’evento gode del patrocinio del Comune di San Bartolomeo al Mare. L’organizzazione desidera rivolgere un sentito ringraziamento alla Consigliera delegata alla Cultura, Istruzione e Servizi Sociali, Norma Daccò, per il costante sostegno, all’Associazione culturale Cà de Puiö per il supporto logistico, alle promotrici Alessandra Gamalero e Bruna Peroni, che ha curato le didascalie, alla responsabile alla cultura del Centro Incontro, Anna Maria Cortenova e all’addetta alla biblioteca, Cinzia Dotti. Si ringraziano inoltre le allieve e gli allievi dei corsi di pittura che, nel corso degli anni, hanno donato al Centro le opere attualmente esposte nei locali del circolo.

Informazioni utili Sede: Saletta al pianterreno, Centro Incontro, San Bartolomeo al Mare. Inaugurazione: Venerdì 1 maggio, dalle ore 17:00 alle 19:00. Orari di apertura: Sabato 2 e domenica 3 maggio: 10:30 – 12:30 | 14:30 – 19:00. Ingresso libero e aperto a tutti.