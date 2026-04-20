Ha preso ufficialmente il via nel fine settimana la rassegna Aspettando il Giro, il calendario di iniziative promosso dal Comune di Novi Ligure per accompagnare la città verso l’atteso arrivo della 12ª tappa del Giro d’Italia 2026.

Un esordio partecipato e ricco di emozioni, che ha visto il cortile di Palazzo Dellepiane animarsi con Musica in rosa: due pomeriggi di esibizioni che hanno coinvolto scuole, cori e associazioni musicali del territorio. Protagonisti, giovani talenti e realtà cittadine che, idealmente “in maglia rosa”, hanno dato voce a una comunità viva, unita e capace di raccontarsi attraverso la musica.

Ad affiancare questo primo appuntamento, anche l’avvio del suggestivo Flag Show firmato da Lorenzo Petrantoni, installazione urbana pensata appositamente per Novi Ligure. Un progetto visivo diffuso che trasforma la città in un racconto contemporaneo legato all’identità del Giro. Nel corso dell’evento è stata inoltre presentata e donata un’opera d’arte esclusiva realizzata dallo stesso Petrantoni: una stampa su raso (35×50 cm) che reinterpreta in chiave illustrata la storia e i simboli del Giro d’Italia. L’opera, omaggio della Città di Novi Ligure, rappresenta molto più di un oggetto celebrativo: è una memoria tangibile di questo percorso condiviso verso il 2026.

L’Amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: agli studenti, agli insegnanti, ai musicisti, alle associazioni e a tutti gli artisti che hanno partecipato con entusiasmo, rendendo speciale questo primo capitolo della rassegna. Un ringraziamento particolare va all’Istituto Comprensivo Due, all’Istituto Musicale Alfredo Casella, all’Accademia Music’arte, al Coro Novincanto e al Liceo Amaldi.

Si ringrazia inoltre Acos Gruppo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per il sostegno al progetto, che consente alla città di costruire un percorso culturale diffuso in vista di un appuntamento di rilievo internazionale.



Aspettando il Giro proseguirà nelle prossime settimane con nuovi eventi. Il protagonista assoluto dei prossimi giorni sarà il celebre Trofeo Senza Fine, la coppa simbolo del Giro d’Italia che verrà esposta sabato 25 aprile, dalle ore 15 alle 19, presso l’androne di Palazzo Dellepiane per il consueto photobook.

Successivamente, dal 26 al 28 aprile, il trofeo si sposterà nell’area accoglienza del Museo dei Campionissimi, dove i visitatori potranno ammirarlo accanto alla bicicletta ufficiale della centesima edizione, donata da RCS e parte della collezione permanente dal 2017.

Il calendario si arricchisce inoltre di un prestigioso approfondimento culturale previsto per lunedì 27 aprile alle ore 10, sempre presso il Museo dei Campionissimi. L’evento, intitolato “Olympia, il mito dello sport” e curato dal Liceo Amaldi, vedrà la partecipazione dei ricercatori dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.