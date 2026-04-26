In vista della tappa del Giro d’Italia in programma il prossimo 21 maggio, il Comune di Novi Ligure ha programmato una serie di interventi strutturali finalizzati al ripristino del manto stradale per garantire la massima sicurezza della competizione.

Le operazioni di manutenzione si svolgeranno tra il 27 aprile e il 15 maggio e riguarderanno il rifacimento della pavimentazione, la messa in quota dei chiusini e la regolarizzazione degli attraversamenti pedonali lungo il percorso della gara.

Le arterie interessate dai cantieri includono salita Pasturana, via Mascagni, via Rattazzi, corso Piave, corso Marenco e via Raggio, oltre ad aree di sosta come piazzale Vittime delle Foibe.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, sono state disposte modifiche temporanee alla viabilità che prevedono divieti di sosta con rimozione coatta, restringimenti della carreggiata e l’istituzione di sensi unici alternati regolati da semaforo o movieri. In corrispondenza dei cantieri il limite di velocità sarà ridotto a 30 km/h, ferma restando la priorità di passaggio per i mezzi di soccorso e il trasporto pubblico locale.

Le opere in questione rientrano in un quadro complessivo di interventi approntati dal Comune per migliorare costantemente le condizioni delle strade comunali, come dimostrano, tra i più recenti, i lavori di asfaltatura delle strade collinari, la sistemazione dei marciapiedi di via dei Mille e i numerosi ripristini effettuati in vie centrali e periferiche, tra cui via Dante, via Montenero, via San Marziano, salita Bricchetta, via Carducci, via Papa Giovanni XXIII e piazzale Divisione Acqui.