L’iniziativa, promossa dal Lions Club Tortona Castello, si terrà lunedì 11 maggio al Circolo di Lettura. I fondi raccolti finanzieranno il restauro conservativo del mausoleo del celebre pittore tortonese.

TORTONA – “La memoria è tesoro e custode di tutte le cose”. È con questa potente massima di Cicerone che la città di Tortona si prepara a vivere un importante appuntamento all’insegna dell’arte e dell’impegno civico.

Il prossimo lunedì 11 maggio 2026, a partire dalle ore 15:00, la suggestiva cornice del Circolo di Lettura di Tortona ospiterà un’imperdibile Asta Solidale. L’evento è organizzato dal Lions Club International – Tortona Castello e vanta il prestigioso patrocinio della Città di Tortona – Assessorato alla Cultura.

L’OBIETTIVO: PRESERVARE LA STORIA Non si tratta di un semplice evento per collezionisti, ma di una vera e propria chiamata a raccolta per la salvaguardia del patrimonio storico cittadino. L’intero ricavato della vendita, infatti, sarà devoluto a un nobile e urgente scopo: finanziare il restauro conservativo della Cappella cimiteriale di Cesare Saccaggi, indimenticato artista e figlio illustre della città. Un progetto che punta a restituire dignità e splendore al luogo di riposo di uno dei più grandi esponenti dell’arte italiana a cavallo tra Otto e Novecento.

PREVIEW DELLE OPERE Per i curiosi, gli appassionati d’arte o i potenziali acquirenti che vogliono studiare i lotti in anticipo, l’organizzazione ha previsto una speciale anteprima. I quadri che andranno all’incanto saranno disponibili per la visione già a partire da domenica, nel primo pomeriggio (“dopo pranzo”). Un’occasione perfetta per ammirare da vicino le opere e farsi ispirare prima di alzare la paletta.

UNA MISSIONE PIÙ AMPIA L’asta si inserisce in un quadro di sensibilizzazione ben più ampio sul decoro urbano e la conservazione della memoria. L’iniziativa, infatti, rientra nelle attività dei “Custodi del Tempo” e sposa la Missione Agenti Pulenti nelle Città – tra passato e futuro, promossa a livello nazionale (Multidistretto 108 Italy Lions Clubs). Una testimonianza concreta di come il passato possa essere traghettato nel futuro attraverso le azioni solidali del presente.

I DETTAGLI DELL’EVENTO IN SINTESI:

Cosa: Asta Solidale di quadri

Asta Solidale di quadri Dove: Circolo di Lettura, Tortona

Circolo di Lettura, Tortona Quando: Lunedì 11 Maggio 2026, ore 15:00

Lunedì 11 Maggio 2026, ore 15:00 Anteprima opere: Da domenica (dopo pranzo)

Da domenica (dopo pranzo) Organizzatori: Lions Club Tortona Castello (con il patrocinio del Comune di Tortona – Assessorato alla Cultura)

Lions Club Tortona Castello (con il patrocinio del Comune di Tortona – Assessorato alla Cultura) Causa: Restauro Cappella cimiteriale Cesare Saccaggi