Due studenti della seconda media dell’istituto sono stati ammessi alla finale del celebre concorso internazionale organizzato dal Principato di Monaco e dedicato ai progetti STEM. La sfida si terrà a Montecarlo il 27 aprile con vetture alimentate da una semplice trappola per topi. Un risultato che conferma l’approccio pratico e internazionale della didattica di Alexandria International School.

Alessandria, 24 aprile 2026 – Alexandria International School porta la didattica STEM oltre i confini nazionali. Due studenti della classe 2B della scuola secondaria di primo grado, infatti, sono stati selezionati per accedere alla finale del Monaco Mousetrap Car Grand Prix 2026, competizione internazionale organizzata dal Principato di Monaco che mette alla prova competenze di ingegneria, fisica e problem solving.

La conferma ufficiale è arrivata alla scuola dagli organizzatori del Grand Prix, che hanno comunicato la qualificazione alla fase finale nella categoria Regularity. A rappresentare il gruppo, nella gara conclusiva prevista il 27 aprile, saranno Benedettino Edoardo e Nicole Pennimpede.

Il risultato è frutto di un lavoro di squadra più ampio: insieme ai due finalisti, infatti, hanno contribuito al progetto anche altri tre compagni: Luca Bakeine, Pietro Bottazzi e Vittoria Ferraris che hanno partecipato attivamente alla progettazione e costruzione della vettura qualificata per la finale di Montecarlo, condividendo le diverse fasi di sviluppo e test.

I due finalisti, accompagnati dalla professoressa Roberta Roggero, saranno ospiti del Principato di Monaco nelle giornate del 25, 26 e 27 aprile e avranno la possibilità di assistere al Monaco E-Prix nella giornata del 26 aprile. La finale si terrà il 27 aprile, all’interno del Tunnel Riva, a seguito del Monaco E-Prix, uno degli appuntamenti più rilevanti del calendario di Formula E.

«Siamo molto orgogliosi dei nostri studenti. La partecipazione a una finale internazionale in un contesto così prestigioso rappresenta un’opportunità formativa di grande valore per loro. – Commenta Emanuela Abbate, Head of School di Alexandria International School –. Il traguardo raggiunto, inoltre, è il risultato di un lavoro didattico che punta a rendere gli studenti protagonisti attivi del processo di apprendimento. Progetti come il Mousetrap Car permettono di applicare concretamente concetti scientifici complessi, sviluppando al tempo stesso autonomia, spirito critico e collaborazione».

La presenza a Monaco, in un contesto altamente competitivo e internazionale, offrirà agli studenti un’occasione concreta di confronto con coetanei provenienti da altri Paesi, rafforzando il percorso educativo orientato alle competenze STEM e alla dimensione globale dell’apprendimento.

Il progetto: ingegneria applicata in aula

Il concorso Monaco Mousetrap Car Grand Prix 2026 prevede la progettazione e realizzazione di una piccola vettura capace di muoversi esclusivamente grazie all’energia sprigionata da una trappola per topi. Unico vincolo: il dispositivo, fornito direttamente dagli organizzatori del Principato di Monaco, deve essere identico per tutti i partecipanti e non modificabile.

Un esercizio che combina teoria e pratica: dalla conversione dell’energia elastica in movimento, fino all’ottimizzazione di attrito, peso e traiettoria. Le vetture vengono valutate per precisione e regolarità nel percorso, oltre che per l’efficienza del progetto.

L’evento è promosso con il supporto dell’Automobile Club de Monaco, insieme a partner tecnici e istituzionali coinvolti nell’iniziativa.

Per informazioni alla stampa:

Silvia Fissore | fissore.silvia@gmail.com | +39 347 4449540

Alexandria International School

Alexandria International School è una storica realtà scolastica di Alessandria che vanta una consolidata esperienza nell’educazione, istruzione e formazione dei ragazzi dalla prima infanzia all’età adulta. Gli allievi possono seguire un ciclo di istruzione in lingua inglese che parte dall’asilo nido e si conclude con il diploma di maturità. Dal 2023, l’Istituto fa parte di ISP International Schools Partnership, un network globale di 123 scuole distribuite in 25 paesi garantendo agli allievi un’opportunità di apprendimento internazionale e l’accesso a laboratori online in collaborazione con studenti di tutto il mondo. Il programma scolastico è allineato a quello italiano e parallelamente segue il curriculum Cambridge che consente agli studenti di conseguire le più importanti certificazioni internazionali di livello A2, B1 e IGCSE.

https://www.alexandriainternationalschool.org