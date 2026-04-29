È avvenuto con successo e senza criticità, con il coordinamento di ATS Liguria e di tutte le aree sociosanitarie liguri, il trasferimento della centrale operativa del 118 di Imperia verso Genova, un passaggio che segue quello già completato nelle scorse settimane per la centrale del Tigullio.

L’operazione si inserisce in un processo graduale e strutturato, finalizzato a ottimizzare la gestione delle emergenze e a garantire un servizio efficiente e coordinato su tutto il territorio ligure: “Il trasferimento è avvenuto senza criticità, assicurando la piena continuità operativa e la tutela dei cittadini – sottolinea l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. Voglio ringraziare tutti i professionisti sanitari e gli operatori tecnici coinvolti nelle operazioni di trasferimento per il grande lavoro svolto: il percorso di unificazione delle centrali operative 118 è un passaggio strategico per rafforzare la capacità di risposta del sistema sanitario regionale, attraverso una sempre migliore integrazione delle risorse e delle competenze. Il piano proseguirà secondo il cronoprogramma previsto, con l’obiettivo di completare l’intero processo entro il 2026”.

L’Assessore alla Sanità ha visitato anche la centrale del Numero unico europeo per le emergenze (NUE ): “Sul trasferimento della centrale agli Erzelli – continua Nicolò- abbiamo avviato un percorso e sono in corso interlocuzioni e saranno programmati incontri anche con le organizzazioni sindacali. Ad oggi, abbiamo inoltre l’esigenza di attivare il 116117, il numero unico per le cure meno urgenti e i servizi sanitari territoriali, previsto dall’Unione europea e già attivo nell’area 4”.

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