Il Comune di Imperia segnala che alcuni cittadini hanno ricevuto SMS riguardanti presunte irregolarità nei pagamenti della TARI, con l’invito a contattare il numero 89347772 “per evitare aggravamenti”.

“Si precisa che tali messaggi, segnalati anche in altri Comuni della provincia, non provengono dagli uffici comunali e sono attualmente in fase di verifica. Si invitano pertanto a non richiamare il numero indicato e a non fornire dati personali o sensibili” dichiara l’Assessore Monica Gatti.

Per qualsiasi chiarimento in merito ai tributi si possono contattare direttamente gli uffici ai seguenti numeri: 0183 701 244/

0183 701214/ 0183 701369 oppure tramite mail: tari@comune.imperia.it