La prima giornata del Festival del Folclore che si é svolta oggi sabato 11 aprile a Diano marina é stata un clamoroso successo con gruppi folcloristici giunti da ogni parte del mondo ed anche da oltreoceano come un gruppo di bravissime ballerine giunte dagli Stati Uniti, e un gruppo da Panama. Sono state diverse decine le delegazioni giunte dall’estero per oltre 200 persone che hanno che hanno stazionato a Diano marina e dopo essere state ricevuto dall’assessore alla cultura Sabrina Messico si sono portate sul palco del Molo delle Tartarughe per uno spettacolo durato oltre tre ore che ha riscosso il gradimento di un folto pubblico.

Tra le esibizioni più apprezzate dal pubblico anche per la difficoltà e la bravura dei partecipanti quelle dell’Irlanda, degli Usa e della Lituana che effettivamente avevano un quoziente di difficoltà più alto a causa dei balli più complessi e difficili. Tutti però sono stati molto bravi e applauditi dal pubblico.

Un grazie al comune che con questo festival dimostra di saper redenre sempre più internazionale Diano marina.

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