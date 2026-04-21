Per gestire un locale pubblico, bar ristorante o altro, bisogna essere aggiornati e chi non lo fa é passibile di multa, come accertato dalla Polizia Municipale di Tortona che nei giorni scorsi ha steso un verbale a carico di un noto locale cittadino.

Si tratta della contestazione n.2116/2026 a carico della ditta — omissis… — in quanto in qualità di esercente dell’attività nel triennio 2022/2025 non assolveva all’obbligo formativo previsto dalla L. R. 38/2006;

Considerato che per l’infrazione sopra citata veniva elevata sanzione pecuniaria più spese per un totale

complessivo di €972,65 da versare al Comune di Tortona entro 60 giorni dalla notificazione del verbale;

Visto che entro 30 giorni dal 26 marzo 2026 data di avvenuta notifica del verbale n.2116/2026 non sono stati

presentati al Comune di Tortona, quale autorità competente, scritti difensivi e/o documenti e pertanto alla violazione

non è stato proposto ricorso;

Vista la nota del 15 aprile 2026 acquisita agli atti con prot. n. 12692 con la quale il titolare dell’impresa

individuale — omissis… —, chiede una dilazione di pagamento della somma in 4 rate mensili al fine di riuscire

a pagare la sanzione nel normale svolgimento della propria attività;

il Comandante Orazio di Stefano ha deciso di approvare la rateizzazione dell’importo totale di € 974,08 (€ 972,95 per sanzione + €1,13 per interessi legali)